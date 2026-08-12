"Administración de su patrimonio"

Conflicto familiar previo al "sí": Tini Stoessel no invitaría a sus padres a su casamiento con Rodrigo de Paul

La confirmación de la boda entre la cantante y el futbolista Rodrigo de Paul quedó opacada por una fuerte interna familiar. La decisión de sumar un administrador externo para auditar sus cuentas y desplazar la gestión de sus padres desató un distanciamiento que dejaría a su entorno directo fuera del evento del año.