En medio del furor y la expectativa generada tras la confirmación de su boda con el futbolista Rodrigo de Paul, la cantante Tini Stoessel atraviesa una profunda crisis familiar.
Conflicto familiar previo al "sí": Tini Stoessel no invitaría a sus padres a su casamiento con Rodrigo de Paul
La confirmación de la boda entre la cantante y el futbolista Rodrigo de Paul quedó opacada por una fuerte interna familiar. La decisión de sumar un administrador externo para auditar sus cuentas y desplazar la gestión de sus padres desató un distanciamiento que dejaría a su entorno directo fuera del evento del año.
Según trascendió en las últimas horas, la artista habría tomado la drástica decisión de no invitar a su padre, Alejandro Stoessel, ni a su madre, Mariana Muzlera, al evento previsto para el próximo 19 de diciembre en la provincia de Buenos Aires.
El motivo central de la disputa no responde a razones afectivas, sino a desacuerdos económicos y financieros ligados al manejo de sus activos y negocios personales.
Números claros: la decisión económica que detonó el quiebre
El distanciamiento familiar entre la intérprete y sus progenitores salió a la luz tras revelarse detalles del trasfondo empresarial que rodea la carrera de la cantante. Históricamente, Alejandro Stoessel jugó un papel clave en la gestión artística y el desarrollo profesional de su hija desde los comienzos de su carrera.
Sin embargo, en el marco de una nueva etapa personal y profesional marcada por su independencia, la cantante optó por reestructurar la administración de su patrimonio.
Según informó la periodista Paula Varela en el programa Intrusos (América TV), el detonante del conflicto se produjo cuando Tini propuso incorporar a un profesional externo para auditar y gestionar sus finanzas.
"Parte de esta pelea tiene que ver con algo de dinero y negocios. Tini quiso poner un administrador y habló con los padres diciendo que le gustaría sumar a alguien para que los ayude en todo", precisó la panelista.
La determinación fue tajante y generó un fuerte impacto emocional en su entorno directo, particularmente en su madre. La tensión escaló de forma inmediata cuando se conoció que el especialista contable elegido por la artista para revisar y manejar sus activos es el mismo administrador que asesora a su futuro esposo, Rodrigo de Paul.
Independencia profesional y el nuevo rol en la pareja
La medida adoptada por Stoessel responde a una búsqueda deliberada de autonomía frente a una estructura de trabajo que, hasta ahora, dependía en gran medida del núcleo familiar.
Si bien en el ámbito del espectáculo se reconoce a Alejandro Stoessel como el artífice técnico detrás del fenómeno inicial de la artista, analistas del medio remarcan que su dimensión actual como figura internacional exige esquemas de gobernanza financiera independientes de los lazos de sangre.
En el programa televisivo, panelistas de espectáculos coincidieron en que la proyección de la cantante y la inminencia de su matrimonio aceleraron esta transición. Al consolidar su vínculo con el mediocampista de la Selección Argentina, las decisiones patrimoniales y logísticas pasan a consensuarse en el seno de la nueva pareja, desvinculándose de las dinámicas familiares previas.
Mientras tanto, Tini continúa con la preparación de su atuendo nupcial tras un reciente viaje a París para la confección de su vestido de novia, en un clima donde la expectativa mediática por la celebración convive con el hermetismo y la frialdad en la relación con sus padres.
Reflexión y horizonte de cara a la boda del año
El conflicto expone la compleja frontera que suele trazarse entre la gestión artística familiar y la emancipación económica de las grandes celebridades.
A pocos meses de una de las bodas más esperadas del ambiente artístico y deportivo nacional, resta definir si el tiempo permitirá un acercamiento o si el enlace del 19 de diciembre se celebrará bajo la marcada ausencia de los pilares de su formación inicial.