Qué se sabe

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul y mostró lo que fue la prueba del vestido

La cantante hizo oficial su compromiso con el futbolista a través de un video publicado en Instagram, en el que mostró parte de su viaje a París para la primera prueba del vestido de novia. De Paul respondió al anuncio con un mensaje en el que habló de construir un proyecto juntos.