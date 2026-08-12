Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron públicamente que se casarán después de varios meses de versiones y especulaciones sobre el futuro de la pareja.
Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul y mostró lo que fue la prueba del vestido
La cantante hizo oficial su compromiso con el futbolista a través de un video publicado en Instagram, en el que mostró parte de su viaje a París para la primera prueba del vestido de novia. De Paul respondió al anuncio con un mensaje en el que habló de construir un proyecto juntos.
La cantante fue quien realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicó un video de casi ocho minutos con imágenes de su viaje a París y de la primera prueba del vestido de novia.
El futbolista, por su parte, respondió al posteo con un mensaje en el que expresó su entusiasmo por la nueva etapa que comenzarán juntos.
La publicación de Stoessel incluyó imágenes desde el momento previo a su viaje, durante el vuelo y en su estadía en la capital francesa. En el texto que acompañó el video, la cantante escribió que un sueño que había imaginado muchas veces comenzaba a hacerse realidad junto al "amor de mi vida", en referencia a De Paul.
De esta manera, dejó de lado las versiones que durante meses habían circulado alrededor de la relación y confirmó formalmente el compromiso.
El viaje a París y la primera prueba del vestido
El video comienza antes de que Tini suba al avión rumbo a París. Con una cámara en mano, la cantante contó que estaba por participar de la primera prueba de vestuario para su vestido de novia y anticipó que quería compartir con sus seguidores distintos aspectos vinculados con la boda.
Durante el viaje estuvo acompañada por su amiga Carito. Las imágenes muestran momentos cotidianos del trayecto, entre ellos una charla durante el vuelo y algunas situaciones que quedaron registradas de manera espontánea. Incluso hubo un inconveniente técnico antes del despegue: el equipo había grabado un video con los elementos que llevaban para el viaje, pero el material no quedó registrado.
Una vez en París, Stoessel contó que estaba emocionada por lo que iba a suceder. Según relató, inicialmente creía que la primera visita al atelier estaría destinada principalmente a observar telas y definir aspectos del diseño. Sin embargo, al llegar descubrió que el vestido ya estaba preparado en distintas piezas para comenzar con las pruebas.
La diseñadora le explicó que el corsé y la falda estaban confeccionados por separado para poder ensamblarlos y trabajar sobre la estructura del vestido. La cantante reaccionó sorprendida al comprobar que el proceso estaba más avanzado de lo que esperaba.
Aunque decidió compartir parte de la experiencia, evitó mostrar el diseño completo. En el video explicó que no podía enseñar el vestido y dejó en claro que se trataba de un momento especialmente importante para ella.
La estadía en París también incluyó momentos previos a la prueba, como una noche de preparación junto a su amiga y una mañana en el hotel antes de dirigirse al atelier. La propia cantante fue relatando el paso a paso del viaje y las expectativas que tenía frente a la elección de su vestido.
La publicación permitió conocer algunos detalles del proceso, aunque todavía no se difundieron públicamente características completas del diseño ni información oficial sobre la fecha y el lugar en el que se realizará la boda.
La respuesta de Rodrigo de Paul y la reacción del entorno
Después de que Tini compartiera el anuncio, Rodrigo de Paul dejó un comentario en la publicación de Instagram. El futbolista expresó que construir un proyecto juntos representa una manera de amar y aseguró que espera ese día con entusiasmo. También acompañó su mensaje con una declaración de amor hacia la cantante.
Además, De Paul compartió el video en sus historias de Instagram y volvió a expresar públicamente su felicidad por el compromiso. Su reacción se sumó a la confirmación realizada por Stoessel y terminó de consolidar el anuncio de la boda.
El posteo de la cantante también recibió rápidamente mensajes de familiares, amigos y figuras del ambiente artístico. Entre quienes reaccionaron estuvieron La Joaqui, Sofía Fernández, Stefi Roitman, Marley y Carola Gil, amiga de Tini desde su infancia.
La noticia pone así un punto final a varios meses de especulaciones sobre la relación entre la cantante y el futbolista. Hasta ahora, la pareja había mantenido distintos aspectos de su vínculo con cierto grado de reserva, aunque sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales habían alimentado las versiones sobre un posible casamiento.
Con la confirmación realizada por Stoessel, el próximo paso será conocer los detalles de la celebración. Por el momento, ninguno de los dos comunicó oficialmente la fecha de la boda ni precisó dónde tendrá lugar.
Lo que sí quedó confirmado es que la cantante ya comenzó con los preparativos y que el vestido se encuentra en proceso de confección, con las primeras pruebas realizadas en París.