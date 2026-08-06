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Aseguran que Tini Stoessel y sus padres estarían peleados: qué pasó entre ellos

La versión surgió en un programa de televisión y apunta a un marcado alejamiento dentro del círculo íntimo de la cantante. También sostienen que el contacto sería inexistente y que su hermano intentaría acercar posiciones.

La cantante no se pronunció sobre las versiones que trascendieron.La cantante no se pronunció sobre las versiones que trascendieron.
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Mientras avanzan los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena por una versión vinculada a su vida personal. En las últimas horas trascendió que la cantante estaría atravesando un importante distanciamiento con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

La información fue dada a conocer por la periodista Paula Varela durante el programa Intrusos, donde aseguró que desde hace un tiempo el vínculo entre la artista y sus padres se habría deteriorado.

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Las señales

Según explicó la panelista, las primeras sospechas surgieron durante el Mundial de Clubes. En esa cobertura, Tini fue vista acompañada por amigos y su equipo de seguridad, pero sin la presencia de sus padres, algo que, según recordó, era habitual en otros eventos importantes.

Además, señaló que tampoco estuvo presente Francisco Stoessel, hermano de la cantante, en las actividades en las que ella asistió para acompañar a Rodrigo De Paul.

Las versiones surgieron tras la ausencia de sus padres en distintos eventos.Las versiones surgieron tras la ausencia de sus padres en distintos eventos.

Varela también hizo referencia a la actitud de Mariana Muzlera, quien, de acuerdo con su relato, permaneció en Miami y compartió en redes sociales imágenes siguiendo los partidos desde su casa, en lugar de viajar para acompañar a su hija.

El contacto sería inexistente

De acuerdo con la periodista, el supuesto alejamiento alcanzaría tanto a Alejandro Stoessel como a Mariana Muzlera. Si bien ambos están separados desde hace tiempo, continuarían manteniendo un vínculo familiar y de contención.

Sin embargo, Varela sostuvo que la decisión de tomar distancia habría sido impulsada por la propia cantante y que actualmente no existiría contacto entre las partes.

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera tampoco hicieron declaraciones.Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera tampoco hicieron declaraciones.

Asimismo, indicó que Francisco Stoessel sería quien intenta acercar posiciones y cumplir un rol de mediador dentro de la familia.

Rodrigo De Paul conocería la situación

En relación con Rodrigo De Paul, la periodista afirmó que el futbolista está al tanto de lo que ocurre en el entorno familiar de su pareja, aunque optaría por no involucrarse en el conflicto.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel, ni Alejandro Stoessel, ni Mariana Muzlera realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones que comenzaron a circular.

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