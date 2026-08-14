El delantero portugués Cristiano Ronaldo y la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez dieron el "sí, quiero" en una ceremonia estrictamente privada celebrada el pasado martes 11 de agosto en una residencia particular en la parroquia de Cascais, Portugal. Tras casi diez años de relación y con la presencia confirmada de sus cinco hijos, la boda rompió el silencio de los medios internacionales luego de que la agencia de representación del futbolista emitiera un breve comunicado de prensa confirmando el hecho.
Los detalles de la boda secreta entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Cristiano y Georgina sellaron su unión en una íntima ceremonia en Cascais, Portugal, con sus hijos presentes y bajo el régimen de separación de bienes.
De acuerdo con el certificado del Registro Civil dado a conocer por el medio portugués 24Horas, el casamiento quedó oficializado bajo el régimen legal de "separación de bienes", garantizando que cada cónyuge mantenga la propiedad exclusiva de los bienes patrimoniales previos y de aquellos adquiridos de forma individual en el futuro. La ceremonia fue oficiada a las 13:30 por la registradora civil Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, quien viajó especialmente desde Oporto.
Los testigos del enlace y las tensiones familiares
Aunque las leyes portuguesas actuales no exigen obligatoriamente la firma de testigos en el acto civil —salvo en casos de verificación de identidad o por elección de los contrayentes, según aclaró el presidente del Colegio de Notarios, Jorge Batista da Silva—, el acta del matrimonio fue rubricada por cuatro personas. Entre los testigos figuraron Miguel Paixão, amigo personal de CR7 desde sus inicios en el Sporting de Lisboa, e Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, junto a José Rodríguez Sangil y Mónica González Martínez.
Sin embargo, uno de los aspectos que generó mayor repercusión mediática fue la ausencia del círculo familiar directo del delantero lusitano. Ni su madre, Dolores Aveiro, ni sus hermanos Katia, Elma y Hugo asistieron al evento. Esta situación derivó en controversias periodísticas en la televisión portuguesa, donde trascendió el malestar de la familia por no haber sido convocada, lo que motivó una reacción en redes sociales del propio futbolista cuestionando la veracidad de dichas versiones.
Retorno a los entrenamientos en Arabia Saudita
Tras el enlace en Portugal, Cristiano Ronaldo regresó este jueves a los trabajos de pretemporada con el Al Nassr en Arabia Saudita. Luciendo un nuevo cambio de imagen con el cabello rubio, el atacante de 41 años fue recibido en las instalaciones del club por el entrenador Ange Postecoglou, quien lo felicitó públicamente frente al resto del plantel en un clima de aplausos y sonrisas.
El astro portugués, que afronta la nueva temporada oficial con el reto de seguir incrementando su marca histórica de 976 goles oficiales en busca de alcanzar la cifra de los 1.000 tantos, se enfoca en el inicio del campeonato local de la Liga Profesional Saudí.