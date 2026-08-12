Cristiano Ronaldo le envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi luego de que el argentino compartiera en sus redes sociales una emotiva despedida para su padre, Jorge Messi. El portugués expresó sus condolencias y acompañó al capitán de la Selección argentina en este difícil momento.
Cristiano Ronaldo reaccionó al doloroso mensaje de Messi por la muerte de su padre
El portugués expresó su acompañamiento al capitán argentino a través de las redes sociales, donde también se multiplicaron las muestras de cariño de figuras, clubes y organismos del mundo del fútbol.
“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Ronaldo en la publicación de Messi.
El mensaje del delantero portugués se sumó a las numerosas muestras de cariño que recibió el futbolista argentino después de comunicar públicamente la muerte de su papá.
Mensajes a Messi
La publicación de Messi generó una gran cantidad de reacciones de compañeros, excompañeros, clubes y distintas figuras del mundo del fútbol.
Uno de los primeros en responder fue Carles Puyol, histórico referente del Barcelona y excompañero del argentino, quien acompañó el posteo con cinco corazones.
También David Beckham, actual propietario del Inter Miami y cercano a Messi, le expresó su apoyo: “Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre”.
Desde Barcelona también enviaron sus condolencias. El club catalán publicó “Molta força, Leo” y recordó el papel que tuvo Jorge Messi durante los primeros años de la carrera de su hijo.
El apoyo de futbolistas y organismos
Entre los futbolistas que reaccionaron al mensaje de Messi estuvo Arturo Vidal, quien utilizó emojis de oración y corazones para expresar su acompañamiento. Diego Costa también respondió con dos corazones, mientras que Ángel Di María dejó seis corazones en la publicación.
A ellos se sumaron Javier Zanetti, Gio Simeone y Leandro Paredes, quienes también expresaron su apoyo mediante corazones y símbolos de oración.
Las muestras de afecto llegaron además desde distintas instituciones vinculadas al fútbol. LaLiga escribió: “Nuestras más sinceras condolencias para ti y tu familia, Leo. Descanse en paz”.
La Conmebol, por su parte, publicó un breve mensaje dirigido al capitán argentino: “¡Fuerza, Leo!”.
Cristiano acompañó a su histórico rival
Entre todos los mensajes, también se destacó el de Cristiano Ronaldo, uno de los grandes rivales deportivos que tuvo Messi durante su carrera.
El portugués decidió dejar unas palabras directamente en la publicación del argentino para acompañarlo en el duelo por la pérdida de su padre.
A su vez, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también expresó públicamente su afecto hacia Messi: “Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos”.
De esta manera, la publicación del argentino recibió mensajes de apoyo de numerosas figuras del fútbol internacional, entre ellas Ronaldo, quien se sumó a las muestras de cariño destinadas a Messi y a su familia.