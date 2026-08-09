Detrás del astro rosarino

Jorge Messi: el hombre que acompañó a Lionel desde Rosario hasta convertirse en leyenda

El padre de Lionel Messi murió a los 68 años en Rosario. Mucho antes de ser el representante del futbolista más reconocido del mundo, fue quien acompañó sus primeros pasos, afrontó junto a la familia las dificultades de su tratamiento y viajó con él cuando Barcelona apareció como una oportunidad para cambiar su historia.