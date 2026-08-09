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De Paul marcó para Inter Miami y homenajeó a Messi tras la muerte de su padre

El mediocampista argentino abrió el marcador ante Monterrey y festejó mostrando una camiseta de Lionel Messi. El partido estuvo atravesado por homenajes a Jorge Messi.

Rodrigo De Paul dedicó su gol a Lionel Messi mostrando la camiseta número 10.Rodrigo De Paul dedicó su gol a Lionel Messi mostrando la camiseta número 10.
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Rodrigo De Paul protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada en Miami. El mediocampista convirtió el 1-0 parcial de Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup y dedicó el gol a Lionel Messi, ausente por la muerte de su padre Jorge.

El argentino marcó a los 31 minutos del primer tiempo con un remate desde afuera del área. Luego se quitó su camiseta y mostró debajo la número 10 de Messi, en un gesto que fue acompañado por los hinchas presentes en el estadio.

Un partido marcado por los homenajes

Antes del inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años.

Los jugadores de Inter Miami utilizaron brazaletes negros y, en el minuto 10, los hinchas desplegaron una bandera con el mensaje “Fuerza, Leo”.

El club también había expresado públicamente su respaldo al capitán: “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”.

De Paul llevó la cinta

Ante la ausencia de Messi, De Paul fue uno de los principales referentes del equipo y utilizó la cinta de capitán.

Después de convertir, se acercó hacia una de las tribunas para mostrar la camiseta de su compañero de la Selección argentina y compartir el homenaje con los simpatizantes.

La dedicatoria se dio mientras Messi viajaba hacia Rosario junto a Antonela Roccuzzo para acompañar a su familia y despedir a su padre.

Aug 8, 2026; Miami, FL, USA; Inter Miami CF midfielder Rodrigo de Paul (7) reveals a Messi jersey under his own after scoring a goal against Monterrey in the first half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Lionel Messi was not at the game due to the passing of his father. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn ImagesInter Miami realizó un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi antes del partido. Foto: Reuters

Monterrey terminó dando vuelta el partido

La noche no terminó de la mejor manera para Inter Miami. Monterrey logró recuperarse y terminó imponiéndose por 2-1.

El conjunto mexicano consiguió el empate y posteriormente marcó el gol de la victoria sobre el final del encuentro, correspondiente a una nueva jornada de la Leagues Cup.

Más allá del resultado, buena parte de la atención estuvo puesta en las muestras de apoyo hacia Messi y su familia.

Aug 8, 2026; Miami, FL, USA; Inter Miami CF midfielder Rodrigo de Paul, second from left, reveals a Messi jersey under his own after scoring a goal against Monterrey in the first half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Lionel Messi was not at the game due to the passing of his father. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn ImagesInter Miami perdió 2-1. Foto: Reuters

Mensajes desde el fútbol

El comisionado de la MLS, Don Garber, también expresó sus condolencias y destacó la figura de Jorge Messi y su acompañamiento permanente a su familia.

Newell’s y Barcelona fueron otras de las instituciones que difundieron mensajes por su fallecimiento. El club rosarino recordó su vínculo con la institución, mientras que la entidad catalana destacó el acompañamiento durante la carrera de Lionel.

Leones FC, club presidido por Matías Messi, también suspendió sus actividades previstas para el fin de semana.

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