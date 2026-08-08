La noticia del fallecimiento de Jorge Messi generó una profunda conmoción que trascendió rápidamente las fronteras del fútbol para instalarse en el corazón de la sociedad argentina e internacional. Quien fuera no solo el padre del mejor jugador del mundo, sino también su guía incondicional, representante y pilar fundamental a lo largo de toda su carrera, dejó un vacío irreparable que desató una inmensa ola de condolencias y gestos de cariño dirigidos a Lionel Messi y a sus seres queridos.
Deportistas y celebridades envían mensajes de condolencia a Lionel Messi tras la muerte de su padre
El mundo del deporte y el espectáculo se vuelca en apoyo al capitán de la Selección Argentina tras la triste noticia del fallecimiento de Jorge, un pilar en su vida.
Desde las primeras horas del sábado, dirigentes deportivos, clubes de fútbol, referentes de la cultura y figuras del espectáculo volcaron sus sentimientos en plataformas digitales y comunicaciones oficiales para acompañar al astro rosarino en este desgarrador trance.
El abrazo del fútbol argentino: de Newell’s a la AFA
El lazo afectivo con la provincia de Santa Fe y la historia viva del fútbol nacional se hicieron presentes de manera inmediata. Desde Newell’s Old Boys, el club de los amores de la infancia del diez, emitieron un sentido mensaje cargado de pertenencia e identidad leprosa. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro querido Lionel y miembro de la familia de Newell’s. Enviamos un abrazo fraterno y nuestras más sinceras condolencias a toda la familia Messi en este doloroso momento", manifestaron institucionalmente.
Por su parte, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, dedicó una conmovedora carta abierta hacia el capitán del seleccionado nacional. 'Querido Leo, en este día tan triste te abrazo con el alma a vos y a toda tu familia. Gracias Jorge por haber criado a una gran persona y por haber sido el soporte fundamental del ícono que nos dio las alegrías más grandes', expresó el dirigente en sus redes oficiales, reflejando el sentir de todo el cuerpo técnico y el plantel de la Scaloneta.
"No puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando": la conmovedora carta de Rafa Nadal
Entre las muestras de afecto más profundas que se expresaron en el ámbito internacional se destacó la del extenista español Rafael Nadal. La leyenda del deporte blanco publicó este sábado un emotivo mensaje en sus redes sociales para manifestar su cercanía y apoyo al capitán argentino ante la irreparable pérdida de su papá.
'Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge', escribió Nadal, demostrando la admiración mutua y el respeto que une a dos de las leyendas más grandes de la historia del deporte global.
La calidez del espectáculo y el cariño de la cultura
El dolor por la pérdida de Jorge Messi unió también a personalidades destacadas de los medios y el arte. Conductor de televisión y amigo personal de la familia, Marcelo Tinelli compartió un sentido mensaje: 'Mucha fuerza para vos, Leo, y para toda la familia en este momento tan duro. Jorge fue un hombre ejemplar que te acompañó en cada paso del camino'.
En la misma línea, el cantante Ricardo Montaner dedicó palabras de consuelo y fe para el astro futbolístico: 'Acompañamos en la oración a Leo y a toda la familia Messi. Que la luz divina traiga paz y resignación a sus corazones ante esta partida tan irreparable'.
Asimismo, la icónica conductora Mirtha Legrand hizo llegar su afecto al rosarino: 'Mi más sentido pésame para nuestro querido Lionel Messi y toda su familia por la pérdida de su papá. Todo el pueblo argentino te abraza con el corazón'.
Un legado indeleble al lado del capitán
Jorge Messi no solo desempeñó un rol clave en la formación personal de Lionel, sino que fue la figura central en el manejo de su carrera deportiva desde sus inicios en los potreros de Rosario hasta la cima global del deporte en Barcelona, París y Miami. Su sobriedad y perfil bajo ante las cámaras contrastaron siempre con su firmeza para resguardar el bienestar de su hijo en cada etapa.
En Santa Fe y en toda la región, el respeto por la trayectoria de la familia Messi se traduce hoy en un abrazo unánime. En días donde la pelota se detiene ante la magnitud del duelo, el acompañamiento de colegas, amigos y referentes demuestra que la figura de Jorge trasciende los títulos para quedar grabada en la memoria colectiva del deporte nacional.