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Duelo en el fútbol argentino

La AFA homenajeará a Jorge Messi con un minuto de silencio en todos los partidos

La Asociación del Fútbol Argentino expresó su pesar por la muerte de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, y dispuso una serie de homenajes en todas las categorías del fútbol argentino durante los próximos días.

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario tras atravesar una larga enfermedad.Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario tras atravesar una larga enfermedad.
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La medida establece que antes del comienzo de cada partido de este fin de semana se realizará un minuto de silencio en memoria del padre del capitán de la Selección argentina. Además, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros utilizarán un brazalete negro como señal de duelo.

Las banderas de las instalaciones de la AFA también permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto, según informó la entidad.

El comunicado de la AFA confirmó el minuto de silencio y los homenajes en memoria de Jorge Messi.El comunicado de la AFA confirmó el minuto de silencio y los homenajes en memoria de Jorge Messi.

El mensaje de la AFA a la familia Messi

A través de un comunicado, el presidente Claudio Tapia, los integrantes del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañaron a Lionel Messi, sus hermanos y demás familiares en este momento de profundo dolor.

La AFA destacó además el rol que Jorge Messi tuvo en la vida personal y deportiva de su hijo, al acompañarlo desde sus primeros pasos en el fútbol y convertirse en una figura fundamental a lo largo de su carrera.

La entidad cerró su mensaje con un pedido de fortaleza para la familia y una oración en memoria de Jorge Messi.

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