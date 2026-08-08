Duelo en el fútbol argentino

La AFA homenajeará a Jorge Messi con un minuto de silencio en todos los partidos

La Asociación del Fútbol Argentino expresó su pesar por la muerte de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, y dispuso una serie de homenajes en todas las categorías del fútbol argentino durante los próximos días.