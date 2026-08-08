Lionel Messi arribaría este sábado por la noche a Rosario para acompañar a su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.
Lionel Messi llega a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi
El capitán de la Selección argentina arribaría este sábado por la noche a su ciudad natal para acompañar a su familia. La despedida será en un ámbito privado.
Según la información conocida hasta el momento, la llegada del capitán de la Selección argentina a su ciudad natal estaría prevista entre las 20 y las 20.30. La familia busca mantener absoluta reserva durante las próximas horas.
Jorge Messi murió este sábado en Rosario, donde permanecía bajo atención médica a raíz de una prolongada enfermedad. Su fallecimiento fue confirmado por el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado.
Una despedida en la intimidad familiar
De acuerdo con la información preliminar, no habría un velatorio público. La intención de la familia sería atravesar este momento en un ámbito estrictamente privado, lejos de la exposición y de la presencia de medios de comunicación.
El cuerpo de Jorge Messi sería trasladado al cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez. Por el momento, no se informaron oficialmente los horarios ni los detalles de la ceremonia.
Lionel Messi se encontraría en viaje hacia Rosario para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini; sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus familiares y seres queridos.
Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel
Jorge Messi tuvo un papel central en la trayectoria profesional de su hijo. Lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol y fue una de las personas de mayor confianza durante el desarrollo de una carrera que llevó a Lionel a convertirse en una de las principales figuras de la historia del deporte.
La noticia de su muerte generó numerosas muestras de pesar en el mundo del fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino expresó sus condolencias a la familia y dispuso un minuto de silencio en todos los partidos de las distintas categorías del fútbol argentino durante este fin de semana.
También distintas instituciones vinculadas con la trayectoria de Lionel Messi expresaron su acompañamiento a la familia ante la pérdida.
El regreso del capitán a su ciudad
La llegada de Lionel a Rosario se produce en medio de un momento de profundo dolor para la familia Messi. La intención, según trascendió, es preservar la intimidad de la despedida y evitar una ceremonia pública.
Por eso, hasta tanto la familia comunique oficialmente mayores detalles, se mantiene bajo reserva tanto el horario de la ceremonia como el lugar y momento exacto de la inhumación.