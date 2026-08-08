El presidente Javier Milei se refirió al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y aprovechó el mensaje para cuestionar a quienes durante el Mundial 2026 habían cuestionado al capitán de la Selección argentina.
Milei despidió a Jorge Messi y cuestionó a quienes criticaron a Lionel durante el Mundial
El Presidente se refirió al fallecimiento del padre de Lionel Messi y recordó la situación que atravesó el capitán argentino durante el Mundial 2026.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mandatario sostuvo que “da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina” y apuntó contra quienes, según planteó, impulsaron una campaña contra el futbolista durante la competencia internacional.
El mensaje de Milei sobre Lionel Messi
En su publicación, Milei recordó el delicado momento personal que atravesó el capitán argentino mientras disputaba el Mundial y destacó el esfuerzo que realizó durante la competencia pese a la situación familiar.
“Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país”, expresó el Presidente.
El mensaje fue publicado luego de que se conociera el fallecimiento de Jorge Messi, una noticia que generó numerosas muestras de pesar dentro y fuera del ámbito deportivo.
La muerte de Jorge Messi
Jorge Messi murió este sábado a los 68 años en Rosario, donde permanecía internado luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.
El fallecimiento fue confirmado por el Sanatorio Centro de Rosario. Desde la institución señalaron que, por razones de privacidad y respeto hacia la familia, no se brindarían detalles sobre las causas del deceso.
La noticia provocó mensajes de acompañamiento para Lionel Messi y sus familiares por parte de clubes, organismos deportivos, futbolistas y distintas figuras públicas.
Lionel Messi se encontraba en viaje hacia Rosario para acompañar a su familia y despedir a su padre en la intimidad.
El vínculo entre Jorge y Lionel Messi
Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida personal y profesional de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol y tuvo un papel central durante el desarrollo de la carrera del futbolista rosarino.
Su muerte generó una fuerte repercusión internacional y múltiples muestras de afecto hacia el capitán de la Selección argentina, que atraviesa este momento junto a sus familiares y seres queridos.