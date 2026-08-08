En un marco de profundo dolor y bajo una absoluta reserva, Lionel Messi arribó este sábado por la noche a la ciudad de Rosario con el propósito de reencontrarse con su familia y darle el último adiós a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años tras atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.
Lionel Messi ya se encuentra en Rosario para despedir a su padre
El capitán de la Selección argentina llegó a su ciudad natal este sábado por la noche para acompañar a su familia tras el fallecimiento de Jorge Messi. La despedida se desarrollará en el plano estrictamente privado.
El astro rosarino aterrizó en suelo santafesino para acompañar a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol en este difícil trance.
En un procedimiento coordinado para agilizar los tiempos y garantizar el cumplimiento de los protocolos vigentes, el arribo de la aeronave marcó el inicio de un esquema logístico minucioso. Para esta instancia final, una persona de la Dirección Nacional de Migraciones se subirá directamente al avión con el fin de realizar los trámites migratorios correspondientes a bordo, evitando demoras en la pista y optimizando la atención del personal en el lugar.
Una vez completada la documentación oficial dentro de la cabina, el protocolo continuará en tierra sin interrupciones. Un vehículo tipo trafic aguardará a pie de pista para efectuar el traslado directo hacia el cementerio, en un trayecto estimado de aproximadamente 15 minutos, con un operativo de seguridad alrededor de él.
Una despedida en la intimidad familiar
De acuerdo con la información confirmada por el Sanatorio Centro de Rosario, donde Jorge Messi permanecía internado a raíz de una prolongada enfermedad, la partida se produjo durante las primeras horas de la jornada. Desde un primer momento, el círculo íntimo del capitán argentino dejó en claro su deseo de preservar la intimidad del dolor familiar, descartando la realización de un velatorio público o abierto a la comunidad.
Los restos de Jorge Messi serán trasladados al cementerio Parque del Solar, ubicado en la jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez. Si bien no se difundieron detalles oficiales sobre los horarios ni la logística del sepelio, las autoridades y allegados a la familia coordinaron las acciones para garantizar que las exequias se lleven a cabo sin exposición mediática ni concentraciones masivas.
La pilar fundamental en la carrera del '10'
La figura de Jorge Messi trasciende el plano familiar por haber sido la columna vertebral y representación clave en la trayectoria profesional del mejor futbolista del mundo. Desde los primeros pasos de Lionel en las infantiles de Newell's Old Boys y su posterior e histórico traslado a Barcelona, hasta la consagración absoluta con la camiseta de la Selección argentina, Jorge ejerció un rol determinante como consejero, gestor y sostén emocional de su hijo.
Su partida generó una inmediata ola de repercusiones y muestras de afecto en el ámbito deportivo provincial y nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado institucional para expresar sus condolencias a la familia y dispuso la realización de un minuto de silencio en la totalidad de los encuentros programados para las distintas categorías durante el fin de semana. Asimismo, los clubes santafesinos se sumaron al duelo enviando sus mensajes de acompañamiento.
El reencuentro en Rosario y el respeto por el luto
Con el arribo de Lionel a la provincia de Santa Fe, el clan Messi se concentra en atravesar las horas más difíciles en la serenidad de su entorno más cercano. A la espera de precisiones finales sobre los actos de inhumación, la comunidad deportiva y el público en general acompañan el luto con respeto hacia la decisión de la familia de mantener el adiós en la más estricta intimidad.