Lionel Messi y su familia despidieron este domingo a Jorge Messi en una ceremonia íntima realizada en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, a pocos kilómetros de Rosario. El padre del capitán de la Selección argentina había fallecido el sábado a los 68 años tras atravesar una prolongada enfermedad.
Lionel Messi y su familia dieron el último adiós a Jorge Messi en una ceremonia íntima
El capitán argentino llegó desde Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. La despedida se realizó este domingo en el cementerio El Prado, en Pérez, con familiares y allegados.
El futbolista llegó a Rosario durante la noche del sábado en un vuelo privado procedente de Estados Unidos. Lo acompañaron Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.
Una despedida reservada
La ceremonia se desarrolló con fuerte hermetismo y un operativo destinado a preservar la privacidad de la familia. En los alrededores del cementerio hubo presencia de prensa y también mensajes de apoyo dejados por hinchas.
El último adiós concluyó cerca del mediodía con la presencia de Lionel, familiares, amigos y allegados. Reuters registró la llegada del futbolista al cementerio para participar de la despedida.
El avión privado en el que Messi había arribado a la Argentina regresó luego hacia Estados Unidos, aunque el capitán permaneció en el país junto a su familia durante la ceremonia.
El regreso desde Miami
Messi se encontraba en Florida cuando recibió la noticia. Por ese motivo no participó del partido de Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup y emprendió el viaje hacia Rosario.
El club estadounidense acompañó al argentino con distintos mensajes públicos, mientras que sus compañeros realizaron homenajes durante el encuentro.
La AFA también dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros en los partidos del fútbol argentino tras conocerse el fallecimiento.
El rol de Jorge Messi
Jorge Horacio Messi fue durante décadas una figura central en la carrera profesional de Lionel. Además de acompañarlo desde sus primeros pasos en Rosario, asumió funciones vinculadas con la representación y administración de sus asuntos deportivos y comerciales.
Fue esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel. Su participación resultó especialmente importante durante el traslado de la familia a Barcelona cuando el futuro capitán argentino todavía era adolescente.
Su perfil se mantuvo mayormente alejado de la exposición pública, aunque continuó ligado a las decisiones profesionales de su hijo durante buena parte de su trayectoria.
Los mensajes del fútbol
Newell’s Old Boys expresó sus condolencias y destacó el acompañamiento de Jorge durante la formación de Lionel y sus primeros años como futbolista. Barcelona también transmitió su pésame a la familia Messi.
Distintas instituciones y figuras del fútbol argentino e internacional se sumaron a los mensajes durante las horas posteriores a su muerte.
El fallecimiento fue confirmado por el Sanatorio Centro de Rosario, donde Jorge Messi permanecía internado mientras atravesaba una enfermedad cuya naturaleza no fue informada públicamente por decisión de la familia.