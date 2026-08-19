Alejandro Stoessel, productor y padre de Tini Stoessel, permanece internado y en observación en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, según confirmó TN Show.
Internaron al padre de Tini Stoessel: ingresó con un fuerte dolor en el pecho
El productor fue atendido tras presentar un intenso malestar y permanece bajo observación médica, mientras su familia atraviesa días de exposición por una reciente polémica.
El productor ingresó al centro médico luego de presentar un fuerte dolor en el pecho. Tras ser evaluado, los profesionales decidieron dejarlo internado para realizarle distintos estudios.
Por qué fue internado
Durante la emisión de LAM (América), Pepe Ochoa brindó detalles sobre la situación y explicó que Stoessel llegó a la guardia alrededor de las 17.
“Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor en el pecho, un dolor bastante agudo”, señaló el panelista.
Según relató, el productor había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de regresar. Una vez en la clínica, los médicos le realizaron una serie de estudios y resolvieron que permaneciera internado.
Qué se sabe sobre su salud
Hasta el momento, no trascendió un parte médico oficial. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida en el programa, Stoessel se encuentra consciente, acompañado y fuera de terapia intensiva.
“No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, explicó Ochoa.
Por ahora, continúa bajo observación médica mientras se aguarda conocer más detalles sobre su evolución.
El antecedente que recordó su entorno
Durante el programa también mencionaron que Stoessel atravesó problemas de salud anteriormente. En aquella oportunidad, la situación llevó a Tini a suspender presentaciones para poder acompañarlo.
Además, señalaron que el productor no había viajado al Mundial por cuestiones relacionadas con su salud, ya que no se sentía en condiciones de realizar el viaje.
Según lo expuesto en LAM, desde entonces su estado no habría vuelto completamente a la normalidad y suele consultar rápidamente ante la aparición de nuevos síntomas.