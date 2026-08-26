En medio de la creciente tensión mediática y el escándalo económico-familiar que involucra a Tini Stoessel y a su padre Alejandro, la madre de la cantante, Mariana Muzlera, protagonizó un imprevisto momento televisivo. En pleno aire de SQP (América TV), la mujer se comunicó directamente al teléfono personal de Yanina Latorre mientras la conductora abordaba los detalles del conflicto que atraviesa su entorno íntimo.
La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre durante su programa
En medio de la creciente tensión mediática y el escándalo económico-familiar que involucra a la cantante y a su padre, Mariana Muzlera protagonizó un imprevisto momento televisivo al llamar mientras estaba al aire Sálvese Quién Pueda (SQP).
Un llamado imprevisto al aire
Mientras la panelista y conductora analizaba los pormenores de la disputa entre la artista y su exrepresentante a raíz de una auditoría patrimonial, su teléfono personal comenzó a sonar. Al atender, Latorre advirtió de inmediato a su interlocutora que se encontraba transmitiendo en vivo: "Hola Mariana. Estoy al aire. ¿Querés salir al aire?", le preguntó la periodista.
Desconcertada por la situación, Muzlera respondió en primera instancia con sorpresa: "Perdón, no sabía que estabas al aire". Ante esto, la conductora le sugirió retomar la conversación una vez finalizada la emisión.
Del pedido de reserva a la necesidad de hacerse escuchar
En un primer momento, la madre de la intérprete solicitó mantener el contacto bajo estricta reserva: "Sí, pero no digas nada que te llame, por favor", pidió. Sin embargo, dado que la voz de Mariana ya salía por el micrófono de la conductora, Latorre intentó tranquilizarla asegurando que no revelaría ningún detalle confidencial.
Fue en ese instante cuando la postura de Muzlera dio un giro imprevisto. Al notar que el llamado ya había tomado relevancia, expresó: "Quiero que digas que hablé con vos, Yani, por favor".
Ante la incomodidad de la escena al aire, Latorre decidió poner fin a la comunicación de forma rápida y respetuosa: "Cortemos que estoy al aire... La entiendo porque la está pasando mal y no me voy a meter con Mariana", concluyó para dar paso a otros temas.
El trasfondo del conflicto: auditoría y derechos comerciales
El contacto de Mariana Muzlera ocurre en el punto más álgido del distanciamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel. Tras la ruptura de su vínculo profesional tras 15 años de trabajo conjunto, una auditoría contable encargada por la artista habría revelado que los derechos comerciales y de marca de su carrera se encuentran a nombre de sociedades en las que la cantante no figura como accionista.
A esta disputa por el patrimonio financiero se sumaron en las últimas horas diversas repercusiones en el ámbito del espectáculo, entre ellas declaraciones provenientes del entorno de Marcelo Tinelli y su hija Candelaria, lo que terminó por intensificar la exposición del entorno familiar.
El llamado en vivo evidencia el clima de angustia y la presión mediática que atraviesa la familia Stoessel. Mientras los abogados de las partes intentan encauzar una desvinculación comercial formal y la regularización de los activos de la cantante, el círculo íntimo busca contener el impacto de un conflicto económico y legal que promete continuar en la agenda del espectáculo.