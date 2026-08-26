"Por favor Yani..."

La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre durante su programa

En medio de la creciente tensión mediática y el escándalo económico-familiar que involucra a la cantante y a su padre, Mariana Muzlera protagonizó un imprevisto momento televisivo al llamar mientras estaba al aire Sálvese Quién Pueda (SQP).