Tini Stoessel atraviesa una disputa económica y legal con su padre y exrepresentante, Alejandro Stoessel, a partir de una auditoría sobre la administración de los ingresos y derechos vinculados con su carrera artística.
Tini Stoessel y una auditoría polémica: no tiene el control de sus ganancias ni de su carrera
La revisión de su situación patrimonial detecta que los derechos económicos vinculados con su actividad artística están registrados en sociedades donde la cantante no figura como propietaria ni accionista, mientras sus abogados negocian una regularización.
El conflicto se inició después de que finalizara el vínculo contractual entre ambos, hace tres meses. A partir de ese momento, la cantante de 29 años solicitó una revisión de la gestión de su patrimonio y de las sociedades relacionadas con su actividad profesional.
Según el relevamiento mencionado, los derechos económicos vinculados con su carrera y su imagen estarían registrados en sociedades comerciales en las que la artista no figura como propietaria ni accionista. De acuerdo con esa información, el control de esos activos y el cobro de dividendos quedarían en manos de su padre.
La auditoría que abrió el conflicto
La revisión de la estructura comercial habría detectado que Tini percibía pagos de manera ocasional por servicios artísticos, siguiendo indicaciones de Stoessel.
El informe señala que durante 2025 los montos que recibió la cantante no guardarían proporción con los ingresos obtenidos por las empresas que intervenían en los acuerdos.
A esto se suma que, según la auditoría, la artista no tenía acceso a las cuentas bancarias de las compañías ni contaba con contratos que le garantizaran una participación en futuras ganancias o en los próximos lanzamientos discográficos.
La situación habría generado interrogantes sobre la forma en que fueron administrados los recursos producidos durante los 15 años de trayectoria profesional de la cantante.
Sociedades y derechos comerciales
Alejandro Stoessel también mantiene una sociedad comercial con Aquiles Sojo, propietario de la productora Ake Music, según la información difundida sobre el caso.
Uno de los puntos que analiza actualmente la defensa de Tini está relacionado con la titularidad de los derechos comerciales y de imagen. De acuerdo con la auditoría, la cantante habría firmado documentación solicitada por las empresas involucradas basándose en la confianza existente dentro del vínculo familiar.
Sin embargo, el relevamiento sostiene que nunca habría realizado una cesión formal de sus derechos comerciales o de imagen.
La diferencia entre la documentación firmada y la titularidad de los activos es uno de los aspectos que se encuentran bajo análisis mientras avanzan las conversaciones entre las partes.
Negociaciones entre padre e hija
Los abogados de la artista mantienen negociaciones con Alejandro Stoessel con el objetivo de concretar la desvinculación definitiva de la representación y regularizar la titularidad de los bienes y derechos generados durante su carrera.
Al mismo tiempo, se analiza si pudieron existir irregularidades relacionadas con el manejo de las sociedades comerciales involucradas.
Hasta el momento, el conflicto se mantiene en una instancia de negociación entre las partes, mientras los representantes legales de la cantante revisan la documentación y la estructura patrimonial vinculada con su actividad profesional.
Tini continúa con su carrera internacional
A pesar de la disputa económica y legal, la cantante mantiene sus compromisos profesionales. Actualmente continúa adelante con su gira internacional FUTTTURA, que contempla presentaciones en México, Argentina, otros países de América Latina y Europa.
El conflicto con su exrepresentante se desarrolla así en paralelo con la actividad artística de Tini, que continúa con los proyectos previstos para su carrera musical.