Atención mediática

Benjamín Vicuña habló sobre Mauro Icardi y fue contundente sobre sus hijos

El actor chileno fue consultado por el vínculo entre el futbolista y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez. Vicuña evitó profundizar en el conflicto y remarcó su postura sobre la situación familiar.