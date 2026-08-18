Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la atención mediática a raíz del conflicto que mantiene desde hace meses con María Eugenia “la China” Suárez y de la relación que la actriz sostiene con Mauro Icardi.
Benjamín Vicuña habló sobre Mauro Icardi y fue contundente sobre sus hijos
El actor chileno fue consultado por el vínculo entre el futbolista y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez. Vicuña evitó profundizar en el conflicto y remarcó su postura sobre la situación familiar.
En las últimas horas, el actor fue consultado nuevamente por la situación y respondió de manera breve, aunque dejó en claro que prefiere mantener determinados aspectos de su vida familiar fuera de la exposición pública. La postura de Vicuña se suma a otras intervenciones recientes en las que manifestó su preocupación por el bienestar de Magnolia y Amancio, los dos hijos que tiene en común con la actriz.
El conflicto que volvió a poner a Vicuña en escena
La situación entre Vicuña y la China Suárez atraviesa desde hace tiempo distintos episodios vinculados con la organización familiar, los viajes de sus hijos y la exposición pública de cuestiones que involucran a los menores. A esto se sumó la relación de la actriz con Icardi, que llevó al actor a pronunciarse en distintas oportunidades.
Durante los últimos meses, Vicuña buscó diferenciar los asuntos vinculados con sus hijos de las discusiones públicas que mantienen otros protagonistas del conflicto. En junio, por ejemplo, fue consultado por las declaraciones de la abogada Ana Rosenfeld, quien había hecho referencia al rol de Icardi respecto de los hijos de la China Suárez.
En aquella oportunidad, el actor reaccionó con firmeza y calificó como “una ridiculez muy grande” la posibilidad de equiparar la responsabilidad de Icardi con la que él tiene como padre de Magnolia y Amancio. Al mismo tiempo, aseguró que su situación familiar se encontraba encaminada y que los chicos estaban con él como correspondía.
La relación entre Vicuña y Suárez había comenzado a atravesar un momento especialmente complejo cuando la actriz decidió instalarse en Turquía junto a Icardi. Desde entonces, el actor manifestó en diferentes ocasiones su intención de preservar el vínculo con sus hijos y participar de las decisiones relacionadas con ellos.
En julio, Vicuña también había planteado la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y expresó su preocupación por Magnolia y Amancio. En ese contexto, sostuvo que el diálogo debía existir y que las decisiones de los adultos no podían perder de vista las necesidades de los menores.
El conflicto familiar también tuvo una dimensión judicial, especialmente por los viajes de los chicos y los acuerdos establecidos entre los padres. Con el paso del tiempo, algunas de esas diferencias fueron encontrando distintas vías de resolución, aunque el tema continúa generando repercusiones públicas.
La postura de Vicuña frente a Mauro Icardi
La relación entre Icardi y los hijos de Vicuña es uno de los puntos que mayor atención genera cada vez que el actor habla. Magnolia y Amancio viven parte de su tiempo con su madre y forman parte de la dinámica familiar que la actriz construyó junto al futbolista.
Sin embargo, Vicuña ha procurado no transformar cada episodio en una disputa pública. En declaraciones anteriores explicó que existe una nueva realidad familiar que debe ser aceptada y que su prioridad es que sus hijos estén bien. En marzo, al ser consultado sobre la posibilidad de mantener una conversación con Icardi, habló de un proceso de adaptación y aceptación frente a las circunstancias que le tocaban vivir.
Esa postura también se reflejó cuando el actor reaccionó ante el polémico “Me gusta” que había dejado en una publicación relacionada con Icardi y el conflicto judicial del futbolista con Wanda Nara. Después de la repercusión que generó el gesto, Vicuña explicó que no recordaba haber realizado la acción y negó que hubiera sido una intervención deliberada en la disputa.
El episodio mostró nuevamente el nivel de atención que despiertan las acciones del actor en redes sociales, incluso cuando no realiza declaraciones explícitas. Cada gesto relacionado con Icardi o con la China Suárez es rápidamente interpretado en el marco de un conflicto que lleva varios meses.
La situación también se relaciona con la disputa que mantienen Icardi y Wanda Nara por sus hijas, Francesca e Isabella. Ese enfrentamiento judicial y mediático tuvo distintos capítulos durante 2026 y, en varias ocasiones, terminó involucrando indirectamente a Vicuña por la presencia de la China Suárez y sus hijos en el entorno del futbolista.
Frente a este escenario, el actor chileno mantiene una postura que ya expresó en otras oportunidades: intenta evitar que las cuestiones familiares se conviertan en un intercambio permanente de declaraciones públicas. Su principal preocupación, según sus propias palabras, está puesta en sus hijos y en sostener el vínculo con ellos.
Mientras tanto, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi continúa generando atención en medios y redes sociales. El conflicto con Wanda Nara, las cuestiones judiciales y las diferencias familiares con Vicuña mantienen al entorno de los protagonistas bajo una exposición constante.
En ese contexto, cada nueva declaración del actor vuelve a despertar interés. Sin embargo, Vicuña insiste en marcar un límite: los asuntos relacionados con Magnolia y Amancio forman parte de su ámbito familiar y, según viene sosteniendo, deben ser abordados priorizando el bienestar de los chicos por encima de la disputa mediática.