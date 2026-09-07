Wanda Nara volvió a generar repercusión en redes sociales luego de responder una serie de preguntas de sus seguidores. En una de ellas, la conductora reveló qué hizo con las fotografías privadas que había enviado durante una relación anterior.
Wanda Nara reveló qué hizo con las fotos íntimas que le enviaba a un ex
La conductora respondió preguntas de sus seguidores y contó qué decisión tomó con las imágenes privadas que había enviado durante una relación anterior.
La empresaria explicó que decidió anticiparse a una eventual filtración de esas imágenes y optó por incorporarlas a su cuenta de OnlyFans, donde produce contenido exclusivo para sus suscriptores.
“Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”, respondió Nara en sus historias de Instagram.
La confesión surgió a partir de una pregunta de un usuario, que quiso saber cuál era la fotografía más provocativa que la conductora conservaba actualmente en la galería de su teléfono.
La estrategia que eligió Wanda Nara
Según explicó la propia Nara, la decisión estuvo relacionada con el temor a que las imágenes pudieran difundirse sin su consentimiento. Frente a esa posibilidad, optó por utilizar el material en una plataforma en la que ella misma controla su publicación.
La respuesta rápidamente llamó la atención de sus seguidores y volvió a poner en escena la relación de la empresaria con las plataformas de contenido para adultos, una actividad que comenzó a desarrollar públicamente en los últimos años.
La revelación también quedó vinculada con su conflictiva historia sentimental con Mauro Icardi, aunque Nara evitó mencionar directamente el nombre de su expareja en la respuesta que publicó en Instagram.
La relación entre ambos estuvo marcada por una fuerte exposición mediática, separaciones y disputas públicas. La pareja tiene dos hijas y atravesó durante los últimos años diferentes conflictos que también tuvieron repercusión judicial.
En paralelo, Wanda continuó utilizando sus redes sociales como una de las principales vías para comunicarse con sus seguidores y compartir aspectos de su vida personal y profesional.
También habló sobre su familia
Durante la misma jornada de preguntas y respuestas, Nara recibió consultas relacionadas con su rutina familiar y la organización de sus hijos.
La conductora explicó que sus hijos varones se encontraban esos días con Maxi López, mientras que sus hijas permanecían con Mauro Icardi hasta el comienzo de sus compromisos laborales.
De esta manera, la empresaria volvió a referirse públicamente a distintos aspectos de su vida cotidiana, en una dinámica que suele generar una rápida repercusión entre sus seguidores.
La publicación sobre las fotografías privadas fue una de las respuestas que más atención recibió, tanto por la particular decisión que contó como por el contexto de su relación pasada.
Wanda Nara mantiene así una presencia constante en redes sociales, donde combina contenidos relacionados con su trabajo, su familia y distintos proyectos personales.
Su estrategia de responder directamente a las preguntas de sus seguidores le permite además instalar nuevos temas sobre su vida privada sin necesidad de realizar entrevistas formales.
La confesión sobre las fotografías íntimas volvió a colocarla en el centro de la conversación en redes y sumó un nuevo capítulo a la exposición pública que caracteriza buena parte de su trayectoria mediática.