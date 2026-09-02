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MasterChef Celebrity ya tiene fecha de estreno y confirmó a sus primeros participantes

La nueva temporada del reality gastronómico de Telefe se prepara para regresar a la pantalla con Wanda Nara al frente y una lista de figuras que buscarán quedarse con el gran premio.

Lizy Tagliani es una de las confirmadas del ciclo conducido por Wanda Nara.Lizy Tagliani es una de las confirmadas del ciclo conducido por Wanda Nara.
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A pocos días de que termine Gran Hermano: Generación dorada, Telefe ya prepara el regreso de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que tendrá a Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción.

La producción del programa avanza con los preparativos para la nueva temporada y comenzó a difundir los primeros nombres de las figuras que formarán parte del certamen. Al mismo tiempo, trascendieron otros candidatos que todavía no fueron anunciados oficialmente.

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De acuerdo con la información que circuló, el estreno del ciclo estaría previsto para el próximo 21 de septiembre.

Maru Botana confirmó su participación

Una de las novedades es la incorporación de Maru Botana, quien confirmó su presencia en MasterChef Celebrity y también en MasterChef Kids, donde se desempeñará como jurado.

La cocinera dio a conocer la noticia durante una entrevista en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en El Trece.

Los famosos que ya fueron anunciados

Entre los participantes confirmados aparece L-Gante. El cantante de RKT, quien tuvo una relación con Wanda Nara, ya había sido mencionado anteriormente como posible incorporación al programa. Incluso, su nombre había sonado como reemplazo durante la edición anterior y también participó como invitado en Bake Off Famosos.

La cuenta oficial del reality de cocina confirmó la participación de L-Gante.La cuenta oficial del reality de cocina confirmó la participación de L-Gante.

Otra de las figuras confirmadas es Lizy Tagliani. La conductora regresará a Telefe después de su salida de La Peña de Morfi y ahora se animará a competir frente a las hornallas.

También estará Grego Rossello, streamer y conductor de Ferne con Grego, quien se sumará al desafío gastronómico.

La lista incluye además a la periodista y panelista de Telefe China Ansa, mientras que Juli Poggio, influencer y exparticipante de Gran Hermano, será otra de las figuras que buscará destacarse en la cocina.

Juli Poggio GHLa influencer y ex Gran Hermano, Juli Poggio, también es una de las últimas confirmadas.

Por su parte, el cantante de cuarteto que había participado como cocinero invitado en la edición anterior junto a su expareja, La Joaqui, también probará suerte como competidor.

Los nombres que todavía no fueron confirmados

Entre las figuras que aparecen vinculadas con el programa, aunque todavía no cuentan con confirmación oficial, se encuentra Diego Ramos.

También circulan los nombres de Elizabeth “La Negra” Vernaci y Edith Hermida. La conductora radial ganó una importante audiencia entre los jóvenes a partir de su participación en el streaming Olga.

Hermida, conductora de Bendita TV, es otra de las figuras que podría sumarse a la competencia, aunque por el momento su participación tampoco fue anunciada oficialmente.

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