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"Re linda propuesta"

Quién ocupará el lugar de Donato de Santis en el jurado de MasterChef

En una revelación bomba que sorprendió al mundo de la televisión, una reconocida pastelera confirmó su incorporación al certamen gastronómico de Telefe.

Con esta incorporación de peso, la franquicia busca mantener su éxito de audiencia y renovar su propuesta en la pantalla chica.Con esta incorporación de peso, la franquicia busca mantener su éxito de audiencia y renovar su propuesta en la pantalla chica.
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La salida de Donato de Santis de la pantalla de Telefe dejó un espacio difícil de llenar en uno de los realities más vistos del país. Sin embargo, el misterio sobre quién ocuparía su lugar llegó a su fin de la manera menos pensada.

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Durante su visita al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en la pantalla de El Trece, Maru Botana sorprendió a todos al dar la primicia en vivo. "Tengo una noticia para darte, pero ¿es el momento?", lanzó la cocinera ante la mirada desconcertada del conductor. "Yo voy a ser la tercera jurado de MasterChef", confirmó sin rodeos, añadiendo que formará parte de las entregas de MasterChef Celebrity y la esperada edición MasterChef Kids.

La revelación generó una desopilante escena en el estudio de El Trece, donde Pergolini reconoció entre risas su confusión por dar una primicia vinculada a la señal de la competencia: "Es otro canal de otra parte. Estoy confundido, no sé si estoy contento o en problemas".

Maru Botana reemplazó a Damián Betular en MasterChef CelebrityMaru Botana reemplazará a Donato en MasterChef Celebrity.

El trasfondo de la propuesta y la relación con los productores

Posteriormente, en un diálogo mantenido con el programa Intrusos (América TV), la cocinera compartió sus impresiones sobre este nuevo desafío profesional. "Estoy contenta. La verdad que fue re linda la propuesta, que te busquen", expresó la pastelera.

Botana detalló cómo se gestó el anuncio: previo a asistir al ciclo de Pergolini, mantuvo una reunión clave con Fede Levrino, productor del ciclo en Telefe, a quien le anticipó su intención de contar la noticia al aire. La decisión contó con el visto bueno, permitiendo que el anuncio se concretara esa misma noche.

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Además, la pastelera remarcó la buena sintonía que mantiene con la producción y el equipo técnico: "Estuve reemplazando, pero evidentemente la tele quedó en mi aura y es lindo que la gente sienta que te gusta, que te dan ganas de volver, que lo disfrutás. Cuando voy a reemplazar la paso muy bien con los chicos, con Germán, con Betu, con Wanda".

El ciclo gastronómico regresará tras el final de Gran Hermano.Maru ocupará el lugar de Donato en el reality de cocina.

Trayectoria previa y un elenco de figuras confirmadas

La llegada de Maru Botana no resulta improvisada para la dinámica de las cocinas del programa. Durante la edición anterior del formato, la pastelera ya había ocupado de forma temporal los lugares de Damián Betular y Germán Martitegui en diversas instancias evaluativas, e incluso intervino como cuarta jurado invitada en emisiones dedicadas a pruebas complejas de pastelería.

Mientras la producción termina de delinear los detalles técnicos y organizativos para los rodajes de ambas ediciones, el elenco de concursantes para la temporada de celebridades ya cuenta con sus primeras figuras confirmadas. Entre los participantes que se medirán ante la mirada de Botana, Martitegui y Betular figuran:

  • Josefina "China" Ansa
  • Grego Rossello
  • Luck Ra
  • L-Gante

Con esta incorporación de peso, la franquicia busca mantener su éxito de audiencia y renovar su propuesta en la pantalla chica.

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