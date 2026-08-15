El universo mediático posterior a Gran Hermano suele ser terreno fértil para especulaciones y tensiones cruzadas. Sin embargo, en esta oportunidad, fue la propia Julieta Poggio quien decidió salir al cruce de los rumores para fijar posición y dejar en claro cómo se reordenó el mapa afectivo en su círculo más íntimo.
Qué dijo Julieta Poggio sobre la relación de su hermana con el ex de Daniela Celis
La ex Gran Hermano rompió el silencio tras confirmarse la relación sentimental entre su hermana, Lolo Poggio, y Nick Sícaro, anterior pareja de "Pestañela". “Está todo hablado entre las tres”, aseguró.
La confirmación del romance entre su hermana menor, Lolo Poggio, y el influencer Nick Sícaro —quien mantuvo un breve noviazgo con Daniela Celis— encendió las alarmas en los programas de espectáculos, pero la modelo buscó dar por terminada la controversia antes de que escale.
“Que no quieran armar lío entre las tres, porque está todo hablado”, expresó Poggio en declaraciones televisivas al ser consultada por el tema, echando por tierra cualquier hipótesis de distanciamiento con "Pestañela", de quien es además comadre, al ser la madrina de una de sus hijas gemelas.
Un vínculo que prioriza los códigos familiares y de amistad
La trama, que alimentó debates en los programas de la tarde, incluye un trasfondo de conversaciones previas y respeto entre las partes involucradas. Según relató Julieta, el interés entre su hermana Lolo y Sícaro no es nuevo, sino que se remonta a la época de convivencia en el reality, momento en el que el influencer se encontraba en pareja con Celis.
'Lolo tiene muchos códigos', enfatizó la ex finalista del reality. De acuerdo con su testimonio, fue la propia Lolo quien esperó a que la relación entre Sícaro y Celis concluyera definitivamente para acercarse a hablar con Daniela antes de dar cualquier paso.
En esa misma línea, Poggio marcó una clara diferencia respecto a su postura frente a las relaciones ajenas y el apoyo incondicional a su familia: 'Yo mientras mi hermana sea feliz la voy a apoyar en todo. La veo como hace tiempo no la veía', señaló 'en diálogo con este medio' al referirse a la exposición mediática que adquirió el cruce de parejas.
La cronología del desencuentro
La relación entre Daniela Celis y Nick Sícaro había comenzado en abril de este año y tuvo un punto final formal a mediados de junio. Aunque en un primer momento se comunicó como una separación en buenos términos, declaraciones recientes de Celis en ciclos de streaming expusieron matices de desencuentro y reproches por falta de interés.
Pese a ese contexto y al revuelo que generaron las apariciones públicas de Celis refiriéndose al cierre de esa etapa, Julieta Poggio insistió en que el diálogo directo entre las mujeres del grupo fue determinante para evitar cortocircuitos mayores. Según explicó, la dinámica del grupo de amigos compartidos hizo que el acercamiento entre Lolo y Nick se diera de manera natural una vez aclarados los tantos.
'No podría permitir que una amiga mía esté mal, ni que mi hermana esté mal. Posta, está todo bien entre las tres', concluyó Poggio, buscando desactivar los focos de conflicto y reafirmar que, al menos en este triángulo afectivo, la comunicación previa prevaleció por sobre las internas mediáticas.