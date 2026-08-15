Sin grietas en el entorno

Qué dijo Julieta Poggio sobre la relación de su hermana con el ex de Daniela Celis

La ex Gran Hermano rompió el silencio tras confirmarse la relación sentimental entre su hermana, Lolo Poggio, y Nick Sícaro, anterior pareja de "Pestañela". “Está todo hablado entre las tres”, aseguró.