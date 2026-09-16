Wanda Nara sumará un nuevo proyecto a su carrera televisiva y tendrá su propio reality show en Disney+.
Wanda Nara tendrá su propio reality: cuándo se estrena y qué se podrá ver
La empresaria y conductora confirmó que protagonizará un docureality de seis episodios. La producción recorrerá distintos aspectos de su vida personal y profesional y tendrá grabaciones en Argentina, Italia y Uruguay.
La empresaria y conductora confirmó la producción a través de sus redes sociales y la plataforma también presentó el proyecto, que tendrá seis episodios y seguirá diferentes aspectos de su vida personal y laboral. El estreno todavía no tiene una fecha exacta, aunque Disney+ anticipó que llegará “muy pronto”.
La propuesta se desarrollará como un docureality y tendrá como eje a la propia Wanda, con registros de su actividad cotidiana, su trabajo y su vida familiar. Las grabaciones comenzaron en Italia y continuarán también en Argentina y Uruguay durante los próximos meses.
Cómo será el reality de Wanda Nara
El nuevo programa llevará a la pantalla diferentes ámbitos de la vida de Wanda Nara. De acuerdo con la información difundida por Disney+, la producción buscará mostrar una faceta más personal de la empresaria, además de su actividad como conductora y figura del espectáculo.
El formato tendrá seis capítulos y se desarrollará entre distintos escenarios de Italia, Argentina y Uruguay. La filmación ya comenzó y continuará durante los próximos meses, por lo que todavía no fueron difundidos todos los detalles sobre el contenido de cada episodio.
El proyecto fue presentado por la plataforma como una producción de tono íntimo, centrada en los diferentes roles que ocupa Nara: madre, empresaria y figura pública. La intención anunciada es acompañarla tanto en sus compromisos profesionales como en situaciones vinculadas con su vida cotidiana.
La producción también estará atravesada por la actividad laboral de la conductora. En los últimos años, Nara amplió su presencia en televisión y plataformas digitales, además de desarrollar negocios vinculados con su marca personal.
El anuncio de Disney+ se conoció a través de un video en el que aparece la empresaria mientras se prepara para firmar el contrato del nuevo proyecto. La escena utiliza un elemento asociado a una de sus actividades comerciales: en lugar de una lapicera, Wanda firma con un labial de su propia marca.
La plataforma acompañó la publicación con un mensaje dirigido a la conductora para anunciar el comienzo de esta nueva producción. Nara, por su parte, compartió el contenido en sus redes sociales y confirmó así que el proyecto ya se encuentra en marcha.
El nombre que trascendió para el programa es “Lo querías. Lo tenés”, aunque la comunicación oficial de Disney+ se concentra por el momento en la presentación del docureality y no en una fecha concreta de lanzamiento.
Cuándo se estrena y dónde se podrá ver
Por ahora, Disney+ no informó el día exacto en que estarán disponibles los episodios. La plataforma solamente adelantó que el estreno será “muy pronto”, por lo que habrá que esperar una comunicación oficial para conocer la fecha definitiva.
Lo que sí está confirmado es que la producción estará disponible exclusivamente en Disney+. Se trata, de esta manera, de un proyecto pensado directamente para una plataforma de streaming y no para una emisión tradicional por televisión abierta.
La propuesta llega en un momento de fuerte presencia de Nara en distintos formatos audiovisuales.
La empresaria también forma parte del universo de los realities en Argentina como conductora de MasterChef Celebrity, mientras que Netflix la tiene como una de las figuras de Love Is Blind: Argentina, junto a Darío Barassi. El sitio oficial de Netflix identifica a ambos como protagonistas de la producción.
El nuevo docureality, sin embargo, tendrá una diferencia respecto de esos formatos: esta vez Nara no será conductora ni integrante de un programa de competencia o citas, sino el eje central de una producción dedicada a seguir su propia vida.
La serie buscará mostrar el detrás de escena de sus diferentes actividades y el modo en que combina sus responsabilidades profesionales con su vida familiar. Según adelantó Disney+, también permitirá conocer aspectos menos habituales de su exposición pública.
La producción todavía se encuentra en etapa de grabación, por lo que resta conocer cuándo finalizará el rodaje y qué situaciones concretas formarán parte de los seis episodios. La fecha de estreno será comunicada por Disney+ una vez que avance el calendario de producción.
Por el momento, la información confirmada indica que el proyecto tendrá seis capítulos, se grabará en tres países y llegará en exclusiva a Disney+. La fecha de lanzamiento, en tanto, continúa pendiente de anuncio oficial.