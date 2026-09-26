El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este sábado 26 de septiembre. Las advertencias alcanzan sectores de cuatro provincias, donde se esperan fenómenos que podrían resultar peligrosos en algunos puntos.
Alerta por tormentas y lluvias fuertes en 4 provincias: dónde rige este sábado
Se esperan precipitaciones intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en distintos sectores del país, mientras que en las áreas cordilleranas podría registrarse nieve.
En el este de Entre Ríos rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. De acuerdo con el organismo, algunas podrían estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.
Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superar ese registro de manera puntual.
Ante este escenario, se recomienda evitar salir si las condiciones empeoran, mantener limpios los desagües y sumideros y asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Si el agua ingresa a una vivienda, la recomendación es desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro de energía.
Lluvias intensas
La segunda alerta amarilla alcanza sectores del oeste de Río Negro, el sudoeste de Neuquén y el noroeste de Chubut.
En estas regiones se esperan precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulados estimados de entre 15 y 30 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de forma localizada.
En las zonas de mayor altura tampoco se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.
Las recomendaciones
Para las áreas alcanzadas por la alerta, se aconseja evitar salir durante los períodos de mayor intensidad, no sacar la basura y mantener despejados los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
También se recomienda mantenerse alejado de sectores que puedan inundarse y cortar la electricidad si el agua llega al interior de las viviendas.
Las condiciones previstas para este sábado podrían generar inconvenientes puntuales tanto por la intensidad de las tormentas como por la persistencia de las lluvias en las regiones alcanzadas.
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