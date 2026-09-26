Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19° y los 28°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada la probabilidad de precipitaciones será menor al 10%, mientras que por la mañana y la tarde será menor al 40%.
Pronóstico
Sábado con sol y clima agradable en Santa Fe: la máxima llegará a 28°
Durante la jornada se esperan temperaturas templadas, con chances de precipitaciones inferiores al 40% y un marcado aumento de las ráfagas hacia el cierre del día.
El cielo santafesino presentará momentos de sol durante este sábado. Crédito. Flavio Raina.
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En cuanto al viento, se esperan velocidades de 7 a 12 km/h durante buena parte del día, con dirección predominante del este. Hacia la noche, las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Durante la madrugada se registrarán alrededor de 19°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 28°. Hacia la noche del sábado, el termómetro descenderá hasta los 24°.
Las condiciones meteorológicas marcarán una jornada templada a cálida en Santa Fe, con baja probabilidad de precipitaciones y un incremento del viento hacia el cierre del día.
Las condiciones meteorológicas serán agradables durante gran parte del día. Crédito: Fernando Nicola.
Pronóstico extendido
- El domingo tendrá una mínima de 16° y una máxima de 26°. La probabilidad de precipitaciones será menor al 40% durante la madrugada, menor al 70% por la mañana y menor al 40% durante la tarde y la noche.
- Para el lunes, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°. La probabilidad de precipitaciones será menor al 40% durante la jornada.
- Finalmente, el martes presentará una mínima de 20° y una máxima de 23°. Durante la madrugada y la mañana habrá una probabilidad de precipitaciones menor al 40%.
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