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Sábado con sol y clima agradable en Santa Fe: la máxima llegará a 28°

Durante la jornada se esperan temperaturas templadas, con chances de precipitaciones inferiores al 40% y un marcado aumento de las ráfagas hacia el cierre del día.

El cielo santafesino presentará momentos de sol durante este sábado. Crédito. Flavio Raina.El cielo santafesino presentará momentos de sol durante este sábado. Crédito. Flavio Raina.
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Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19° y los 28°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada la probabilidad de precipitaciones será menor al 10%, mientras que por la mañana y la tarde será menor al 40%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 7 a 12 km/h durante buena parte del día, con dirección predominante del este. Hacia la noche, las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

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Durante la madrugada se registrarán alrededor de 19°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 28°. Hacia la noche del sábado, el termómetro descenderá hasta los 24°.

Las condiciones meteorológicas marcarán una jornada templada a cálida en Santa Fe, con baja probabilidad de precipitaciones y un incremento del viento hacia el cierre del día.

Las condiciones meteorológicas serán agradables durante gran parte del día. Crédito: Fernando Nicola.Las condiciones meteorológicas serán agradables durante gran parte del día. Crédito: Fernando Nicola.

Pronóstico extendido

  • El domingo tendrá una mínima de 16° y una máxima de 26°. La probabilidad de precipitaciones será menor al 40% durante la madrugada, menor al 70% por la mañana y menor al 40% durante la tarde y la noche.
  • Para el lunes, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°. La probabilidad de precipitaciones será menor al 40% durante la jornada.
  • Finalmente, el martes presentará una mínima de 20° y una máxima de 23°. Durante la madrugada y la mañana habrá una probabilidad de precipitaciones menor al 40%.
CLIMA EXTENDIDO
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