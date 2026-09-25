Este viernes la ciudad de Santa Fe tuvo este viernes su penúltima jornada del Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Así pasó el Fan Fest por la ciudad de Santa Fe en su penúltima jornada
Koino Yokan fue el plato principal a las 20. También estuvieron Bicha, Los Gastro, Particulares y Experimento Negro.
En la previa a lo que será la ceremonia de cierre de los JJSS, el Parque del Sur de la capital provincial y su Capiplaza concretaron las dos semanas de show musicales gratuitos antes de la despedida junto a las delegaciones.
El Escenario 1 tuvo una tarde con DJ, Bicha, Los Gastro, Particulares y Experimento Negro, antes de la presentación de Koino Yokan que comenzó a las 20.
Koino Yokan en Santa Fe
En el marco de los Juegos Suramericanos 2026, el dúo Koino Yokan, integrado por Tomás Otero y Jeremías Oro, fue el encargado de cerrar este viernes el Fan Fest del Parque del Sur en la ciudad de Santa Fe.
Durante la conferencia de prensa que brindaron en la previa, el dúo indicó que Santa Fe es “una provincia hermosa, con gente súper cálida” y destacaron la organización del evento: “Es groso que se elija a Santa Fe para hacer algo tan magnánimo y está armado de una forma zarpada. Así que se valora”.
Por último, resaltaron la convocatoria de público que hubo “ayer (jueves) en Rosario. Estuvo precioso. Está buenísimo tocar para tanta gente, es increíble. A nosotros nos genera mucha alegría lo que hacemos, y tratamos de transmitir lo mismo. La propuesta es disfrutar”, concluyeron.
La actividad en Rafaela y Rosario
En el Parque Independencia de Rosario, la programación comenzó a las 14 con DJ May Cabrera y continuará con Lucky Rivers, La Mirada y las premiaciones de 17 a 19.30.
Por la noche llegaron Derecho Viejo, a las 20, y Cielo Razzo, desde las 21, para cerrar la jornada en uno de los escenarios principales. También hubo actividad en Independencia 2 con “Tomate tu tiempo” y los DJs de Radio F1.
El Museo del Deporte tuvo las presentaciones de DJ Tita Smith, La Frankicia y Cumbión del Río. En CapiPlaza, Circo Lumiere desde las 10 y las 15.
En el Microestadio de Rafaela, DJ Fran Vaiciukas abrió la programación desde las 14. Luego llegaron la Orquesta Municipal de Tango junto a JIVA, Mudra y Shoosh.
El cierre fue a las 20 con Fiesta Bresh, que puso el broche a la jornada en Rafaela.