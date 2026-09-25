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Así pasó el Fan Fest por la ciudad de Santa Fe en su penúltima jornada

Koino Yokan fue el plato principal a las 20. También estuvieron Bicha, Los Gastro, Particulares y Experimento Negro.

Fan Fest de la jornada 14 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. Foto: Manuel FabatíaFan Fest de la jornada 14 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía
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Este viernes la ciudad de Santa Fe tuvo este viernes su penúltima jornada del Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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En la previa a lo que será la ceremonia de cierre de los JJSS, el Parque del Sur de la capital provincial y su Capiplaza concretaron las dos semanas de show musicales gratuitos antes de la despedida junto a las delegaciones.

Fan Fest de la jornada 14 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. Foto: Manuel FabatíaFan Fest de la jornada 14 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía

El Escenario 1 tuvo una tarde con DJ, Bicha, Los Gastro, Particulares y Experimento Negro, antes de la presentación de Koino Yokan que comenzó a las 20.

Koino Yokan en Santa Fe

En el marco de los Juegos Suramericanos 2026, el dúo Koino Yokan, integrado por Tomás Otero y Jeremías Oro, fue el encargado de cerrar este viernes el Fan Fest del Parque del Sur en la ciudad de Santa Fe.

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Durante la conferencia de prensa que brindaron en la previa, el dúo indicó que Santa Fe es “una provincia hermosa, con gente súper cálida” y destacaron la organización del evento: “Es groso que se elija a Santa Fe para hacer algo tan magnánimo y está armado de una forma zarpada. Así que se valora”.

Fan Fest de la jornada 14 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. Foto: Manuel FabatíaFan Fest de la jornada 14 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía

Por último, resaltaron la convocatoria de público que hubo “ayer (jueves) en Rosario. Estuvo precioso. Está buenísimo tocar para tanta gente, es increíble. A nosotros nos genera mucha alegría lo que hacemos, y tratamos de transmitir lo mismo. La propuesta es disfrutar”, concluyeron.

La actividad en Rafaela y Rosario

En el Parque Independencia de Rosario, la programación comenzó a las 14 con DJ May Cabrera y continuará con Lucky Rivers, La Mirada y las premiaciones de 17 a 19.30.

Por la noche llegaron Derecho Viejo, a las 20, y Cielo Razzo, desde las 21, para cerrar la jornada en uno de los escenarios principales. También hubo actividad en Independencia 2 con “Tomate tu tiempo” y los DJs de Radio F1.

El Museo del Deporte tuvo las presentaciones de DJ Tita Smith, La Frankicia y Cumbión del Río. En CapiPlaza, Circo Lumiere desde las 10 y las 15.

En el Microestadio de Rafaela, DJ Fran Vaiciukas abrió la programación desde las 14. Luego llegaron la Orquesta Municipal de Tango junto a JIVA, Mudra y Shoosh.

El cierre fue a las 20 con Fiesta Bresh, que puso el broche a la jornada en Rafaela.

12 - 26 de septiembre de 2026
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