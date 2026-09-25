Isabella Assmann tuvo una actuación decisiva en Playa Grande y se quedó con la medalla de oro en la final femenina de bodyboard, en representación de Argentina. La surfista nacional construyó su triunfo a partir de dos buenas olas y cerró la definición con un total de 9,13 puntos.
Isabella Assmann ganó el oro en bodyboard y sumó otra medalla para Argentina
La argentina, hija del ex arquero de Independiente y la modelo Melina Pitra, se impuso en la final femenina disputada en Playa Grande con 9,13 puntos. Superó a la chilena Valentina Díaz, que terminó con 7,90.
La competencia se desarrolló sobre una manga de 20 minutos y tuvo como principal rival a la chilena Valentina Díaz, cuarta preclasificada y representante de Chile. Assmann, que partió como tercera cabeza de serie y compitió con la pechera roja, logró sostener un rendimiento regular durante la definición.
La argentina encontró sus mejores registros en dos olas que terminaron siendo determinantes para establecer la diferencia. En su cuarta ola consiguió 5,33 puntos, mientras que previamente había alcanzado 3,80 en su tercera oportunidad. Esa combinación le permitió alcanzar los 9,13 puntos que le dieron el primer puesto.
Una final pareja
Díaz había comenzado con buenas perspectivas. En su primera ola obtuvo 4,17 puntos, en ese momento la mejor marca individual de la definición. El jurado valoró su ejecución con puntuaciones que oscilaron entre 4 y 4,5, por lo que la representante chilena consiguió instalarse rápidamente en la pelea por el oro.
Sin embargo, su tercera ola terminó siendo un obstáculo importante. Díaz apenas consiguió 0,80 puntos, una marca que redujo considerablemente sus posibilidades de alcanzar a la argentina. Luego logró recuperarse parcialmente con un registro de 3,73 en su cuarta ola.
La chilena cerró así su combinación con 7,90 puntos, mientras que Assmann había establecido una diferencia de 1,23 unidades. En el tramo final, Díaz necesitaba una ola de 4,97 puntos para superar a la argentina, pero no consiguió encontrar una oportunidad que le permitiera alcanzar ese registro.
Oro para Argentina
El desempeño de Assmann se caracterizó por la regularidad y la capacidad para aprovechar las olas que tuvo a disposición. Su mejor actuación llegó con la cuarta ola, que recibió un puntaje de 5,33 por parte del jurado, con calificaciones de 5,0; 5,5; 4,6; 5,5 y 5,5.
La combinación de esa actuación con los 3,80 puntos obtenidos anteriormente fue suficiente para consolidar la victoria argentina. La surfista nacional pudo sostener la ventaja durante los últimos minutos y aseguró la medalla dorada en Playa Grande.
De esta manera, Isabella Assmann se consagró campeona de la final femenina de bodyboard, con 9,13 puntos, seguida por Valentina Díaz, con 7,90. La definición quedó marcada por la precisión de la argentina para seleccionar y aprovechar sus mejores olas.
El oro de Assmann representa una nueva conquista para la delegación argentina en una jornada en la que el bodyboard volvió a tener protagonismo en Playa Grande.
Familia conocida
Con apenas 14 años, Isabella Assmann ya acumula experiencia en competencias internacionales. Es hija del exarquero Fabián Assmann, quien pasó por Independiente, Vélez y Aldosivi, y de la modelo y conductora Melina Pitra. Tiene además una hermana menor, Indiana, que también practica surf en categorías infantiles.
La relación de Isabella con el mar comenzó en Mar del Plata, cuando su familia se radicó en la ciudad durante la etapa de su padre en Aldosivi. A los 10 años tuvo sus primeros contactos con las tablas y, con el tiempo, encontró en el bodyboard su especialidad.
En 2025 fue campeona sudamericana de la disciplina en Chicama, Perú, y en abril de 2026 consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.