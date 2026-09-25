La selección Argentina de handball masculino venció a su par de Uruguay por la tercera fecha del torneo disputado en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Nuevo triunfo de Argentina en Handball masculino e ilusión de título
Los Gladiadores se impusieron ante Uruguay por 31 a 17 y van por el oro.
Fue por 31 a 17. Lionel Moyano fue el máximo goleador argentino, con 5 tantos.
El encuentro se disputó este viernes desde las 19:30 horas en el estadio cubierto Invencible Santa Fe de la capital provincial, sede de esta disciplina.
Cómo está la tabla
Argentina viene de un sólido triunfo ante Perú por 41 a 11 este jueves, victoria clave en la lucha por la medalla de oro.
En el debut había vencido a Paraguay por 27 a 17 y luego a Brasil en la segunda fecha por 18 a 17. Con estos resultados, se mantiene en primera posición.
Cómo sigue el torneo
Argentina debe jugar este sábado ante Chile en el Invencible Santa Fe desde las 13:30 horas.
La participación cerrará esta misma jornada, última de los juegos, definiendo las medallas de oro, plata y bronce en la rama masculina del Handball.