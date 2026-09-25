Los Gladiadores buscan la gloria en Santa Fe

El Handball “cierra” los Juegos este Sábado: ¡Argentina 13.30 en el Invencible!

La jornada arranca bien temprano: a las 8.30 Brasil-Perú y a las 11 se cruzan Uruguay-Paraguay. El final a toda orquesta: el combinado nacional de Balonmano frente a Chile buscando la medalla.