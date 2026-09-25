El Handball y el Invencible fueron las figuritas “impensadas” de estos inolvidables Juegos Deportivos Suramericanos que se despiden de Santa Fe. Y justamente, la última jornada de Balonmano cerrará la acción, con un partido que se las trae: con todas las chances abiertas para buscar medalla, Argentina-Chile en el impecable estadio cubierto santafesino.
El Handball “cierra” los Juegos este Sábado: ¡Argentina 13.30 en el Invencible!
La jornada arranca bien temprano: a las 8.30 Brasil-Perú y a las 11 se cruzan Uruguay-Paraguay. El final a toda orquesta: el combinado nacional de Balonmano frente a Chile buscando la medalla.
Todos los partidos de la Selección, primero “La Garra” con las mujeres y ahora con los varones “Gladiadores” se jugaron con marcos multitudinarios en el Invencible Santa Fe y este sábado durante toda la mañana no será la excepción.
Un dato increíble en el marco: en los partidos donde no jugaba Argentina se activó una tremenda iniciativa del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe: ¡más de 200.000 chicos de toda la bota fueron movilizados para ponerle a las tribunas un colorido pocas veces visto en este tipo de competencias continentales de ODESUR!.
Sin dudas, resultó tan impactante, que los responsables de los Juegos Panamericanos Lima 2027 están arribando desde Perú a la capital de la provincia de Santa Fe para observar los días finales y mantener reuniones con funcionarios de Gobierno para poder replicar la idea el año que viene en su país.
Por lo pronto, se viene un cierre de sábado espectacular en el Invencible Santa Fe y con toda la pasión del Handball. A las 8.30, abren la jornada Brasil-Perú; posteriormente, a las 11, se cruzan Uruguay-Paraguay. El final, con tribunas repletas y esperando las medallas: Los Gladiadores de la Selección Argentina frente a Chile desde las 13.30, con el último sol de ODESUR en la agenda santafesina.
A propósito de lo que se generó con la disciplina en el Invencible, se confirmó que la Selección Femenina se medirá con la República Democrática del Congo, Guinea y el local en un torneo internacional que se disputará del 21 al 24 de octubre en Hammamet.
Tras el oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, y con el nuevo objetivo puesto a corto plazo que es el Sur-Centro a fin de año, La Garra participará de un 4 Naciones en Túnez.
Buscando llegar con un mayor rodaje al torneo subcontinental que será clasificatorio para el Mundial de Hungría 2027, el equipo al mando de Mariano Muñoz afrontará tres partidos internacionales ante tres rivales africanos.
Los últimos antecedentes de enfrentamiento de La Garra ante estos equipos marca un triunfo agónico 30-29 ante Túnez en el último Mundial Países Bajos 2025, victoria frente a Congo 25-16 en el Mundial Japón 2019, mientras que será la primera vez que se enfrente a Guinea.
De cara a este desafío internacional, Muñoz apuesta por un plantel que tiene una gran base del equipo que fue parte del último Mundial, sumado a varias jugadoras jóvenes que vienen de ganar el oro en los Odesur Santa Fe 2026. En la convocatoria, destaca el regreso de Daniela Vaucher a la Selección después de cuatro años. Este es el listado de las 19 jugadoras convocadas para el 4 Naciones:
Arqueras: Candelaria Cuadrado (Rocasa – ESP), Valentina Menucci (Le Havre – FRA) y Ayelén Rosalez (Libre)
Centrales: Carolina Bono (Sedalo) y Martina Romero (Málaga – ESP)
Extremos: Mora Carballo (SAG Almirante Brown), Lucía Dalle Crode (Pozuelo – ESP), Berenice Frelier (Radom – POL), Martina Mazza (Morvedre – ESP) y Rosario Urban (Dijon – FRA)
Laterales: Micaela Casasola (Beti-Onak – ESP), Malena Cavo (MKS Lubin – POL), Martina Lang (Beti-Onak – ESP), Mara Lopez (Elche – ESP) y Macarena Sans (Beti-Onak – ESP)
Pivots: Sol Azcune (Pozuelo – ESP), Giuliana Gavilán (Bera Bera – ESP), Carolina Luque (Sedalo) y Daniela Vaucher (Pozuelo – ESP)
Cuerpo técnico: Mariano Muñoz (entrenador), Martín Duhau (asistente), Fernando García (entrenador de arqueros) y Santiago Bruno (kinesiólogo).