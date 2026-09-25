Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este viernes 25 de septiembre con una jornada marcada por numerosas definiciones y actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del viernes 25 de septiembre
La jornada tendrá finales de surf, atletismo, canotaje, tiro con arco, pádel, fútbol, vóley y softbol, además de varias presentaciones argentinas.
La programación incluirá surf, squash, raquetbol, bádminton, atletismo, karate, canotaje, tiro con arco, fútbol, tenis, tenis de mesa, taekwondo, pádel, polo acuático, escalada, handball, voleibol y softbol.
Argentina tendrá distintas presentaciones durante el día, con actividad en deportes individuales y por equipos, mientras que varias disciplinas entrarán en su tramo decisivo con finales por medallas.
Surf, atletismo y canotaje desde temprano
La actividad comenzará a las 8 en Mar del Plata con definiciones de surf. Habrá competencias por medalla en longboard y bodyboard femenino y masculino, además de la cuarta ronda de shortboard en ambas ramas.
Desde las 9, Santa Fe tendrá una importante programación de atletismo. El heptatlón femenino continuará con salto en largo, mientras que a las 9.05 se disputará la final de lanzamiento de martillo femenino.
A las 9.15 llegará la definición masculina de salto triple y a las 9.45 se correrá la final del relevo 4x100 masculino.
El relevo femenino tendrá su definición desde las 10.15 y el heptatlón cerrará sus siete pruebas a las 10.45 con los 800 metros femeninos.
El canotaje slalom comenzará a las 9.01 con las semifinales femeninas de Kayak Cross. Luego será el turno de los hombres, antes de las finales femenina a las 10.15 y masculina a las 10.36.
Más medallas en canotaje y tiro con arco
El canotaje velocidad tendrá desde las 10 la final femenina de K1 500 metros y diez minutos después se disputará la masculina.
A las 11.30 llegará la definición mixta de K2 500 metros y a las 11.40 se correrá la final del C2 mixto sobre la misma distancia.
Rosario concentrará buena parte de las definiciones de tiro con arco.
Desde las 9.20 comenzarán los cuartos de final por equipos mixtos en recurvo y compuesto. Las finales del compuesto serán a las 10.15 por el bronce y a las 10.37 por el oro.
El recurvo mixto tendrá su partido por el bronce a las 11.05 y la final por la medalla dorada desde las 11.27.
Por la tarde será el turno de las definiciones individuales. Desde las 15 se entregarán las medallas del recurvo femenino y masculino, mientras que a partir de las 16 llegarán las finales del compuesto.
Fútbol, vóley y pádel entran en definición
El fútbol masculino tendrá sus partidos por las medallas en Rosario.
A las 10 se disputará el encuentro por el bronce entre el tercero y el cuarto de la clasificación.
La final por las medallas de oro y plata comenzará a las 15.
El voleibol masculino también entrará en su fase decisiva. A las 15 se disputará el encuentro por el tercer puesto y desde las 19 llegará la final.
Rafaela tendrá definiciones de pádel durante todo el día. A las 11 comenzará el partido femenino por el tercer puesto y a las 13 será el turno masculino.
La final femenina se disputará desde las 16 y la masculina comenzará a las 18.
Polo acuático, karate y raquetbol
El polo acuático femenino comenzará a las 12 con el partido por el quinto puesto.
Desde las 13.30 se disputará la primera semifinal y a las 15 comenzará la segunda.
En la rama masculina, el partido por el quinto puesto será a las 16.30. Las semifinales comenzarán a las 18 y 19.30.
Rosario tendrá además una extensa programación de raquetbol, con cuartos de final y semifinales por equipos durante buena parte de la jornada.
El karate tendrá actividad desde las 9 y definiciones desde las 14, con finales de kumite femenino y masculino.
Atletismo y escalada para la tarde
La segunda parte del programa de atletismo comenzará a las 18 con la final femenina de salto en alto.
Cinco minutos más tarde será el turno del lanzamiento de martillo masculino.
A las 18.40 se disputará la final masculina de los 3.000 metros con obstáculos y a las 18.55 llegará la prueba femenina.
El cierre estará a cargo de los relevos 4x400: la final masculina comenzará a las 19.15 y la femenina desde las 19.30.
La escalada también entregará medallas en Santa Fe. Las clasificaciones de velocidad masculina y femenina comenzarán al mediodía, mientras que ambas finales están previstas para las 19.
Handball y softbol para cerrar el viernes
El handball masculino tendrá tres partidos en Santa Fe. Perú enfrentará a Paraguay desde las 14.30 y Chile jugará ante Brasil a las 17.
Argentina cerrará la actividad de la disciplina desde las 19.30 frente a Uruguay.
El softbol masculino entrará en su tramo decisivo en Paraná. Las semifinales comenzarán a las 16.
La final está programada para las 19 y definirá las medallas de la disciplina.