El Gobierno de Santa Fe, la Cámara de la Construcción y la UOCRA se reunieron este jueves en el Ministerio de Trabajo para repasar la actividad del sector y definir una agenda conjunta para los próximos meses. El encuentro permitió poner en común el balance de las obras ejecutadas durante los últimos 18 meses y las perspectivas para la construcción pública y privada.
Tras los Juegos Suramericanos, la construcción santafesina busca sostener el ritmo de actividad
La Comisión Tripartita de Trabajo analizó el escenario del sector de cara a los próximos meses. El Gobierno provincial, la Cámara de la Construcción y la UOCRA coincidieron en la necesidad de sostener la actividad ante la finalización de obras y la falta de nuevos proyectos.
En este marco, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, destacó en diálogo con CyD Noticias especialmente el trabajo realizado alrededor de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con intervenciones en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
A partir de ese balance, el funcionario señaló que el desafío ahora es generar condiciones para que la actividad pueda mantener su dinamismo. En ese análisis incluyó tanto los grandes emprendimientos como las obras particulares de menor escala y planteó que será necesario combinar distintas fuentes de inversión.
También se refirió al comportamiento del empleo en las diferentes ramas productivas y marcó una diferencia entre la evolución de la economía y la cantidad de puestos laborales. “El crecimiento de la economía o el PBI de la economía no es lo mismo que hablar de empleo”, sostuvo.
Opciones para generar actividad
Dentro de las alternativas analizadas apareció el desarrollo habitacional. Para Báscolo, este tipo de proyectos permite atender una necesidad existente y, al mismo tiempo, movilizar una extensa cadena vinculada con la construcción.
“Hay un déficit habitacional muy grande a nivel país y también provincial, así que la idea era ver si se puede buscar alguna herramienta financiera para aumentar lo que fue el crédito Nido para potenciar la construcción de vivienda y también la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a su primera vivienda”, explicó.
El ministro también repasó la evolución reciente de los principales sectores económicos. Según señaló, la construcción tuvo un retroceso importante durante 2024 y posteriormente registró una recuperación en Santa Fe, mientras que la industria y el comercio presentaron otras trayectorias en materia de empleo.
Mesa tripartita
La continuidad del diálogo institucional fue otro de los puntos destacados durante la jornada. Renato Franzoni, presidente de la Delegación Ciudad de Santa Fe de la Cámara de la Construcción, valoró el funcionamiento de la Comisión Tripartita de Trabajo y anticipó una nueva instancia técnica.
“Festejamos esta reunión porque es una parte de una forma, digamos, de que las tres partes que armamos siempre conformamos la Comisión Tripartita de Trabajo”, señaló.
La próxima reunión se realizará en la sede de la Cámara de la Construcción. El objetivo será profundizar el intercambio entre los representantes del Estado, las empresas y los trabajadores.
Franzoni también planteó la situación generada por las obras financiadas con recursos nacionales que quedaron pendientes de pago. “La deuda van a ser pagadas en bonos, pero no tenemos ni los bonos ni la definición de cuánto de la deuda va a quedar, si histórica o qué tipo de actualización tiene”, afirmó.
El dirigente explicó además que algunas intervenciones que habían sido acordadas con Nación fueron incorporadas posteriormente al esquema provincial, lo que permitió avanzar con su ejecución y finalización.
El desafío tras la finalización de las obras
Los Juegos Suramericanos generaron durante su preparación una fuerte demanda de mano de obra y materiales. Con la conclusión de los trabajos, la Cámara de la Construcción comenzó a observar el impacto de ese cierre sobre la cantidad de personas ocupadas.
“Todos estos Juegos Sur fueron obras muy intensivas, que dieron mucha mano de obra local y también consumo de materiales, obras muy importantes, que al terminar los Juegos, de un día para otro, estábamos viendo, no tenemos número exacto, pero seguramente más de 1.200 personas trabajadoras quedaron sin empleo”, indicó Franzoni.
Desde la UOCRA, César D. Cassina, secretario general de la Seccional Santa Fe, incorporó al análisis la situación de los trabajadores y el efecto que tiene el nivel de ingresos sobre el consumo cotidiano.
“Hoy se habla constantemente en la sociedad del endeudamiento, del endeudamiento, pero endeudamiento porque la gente tiene que sacar financiación para poder pagar la comida nada más. No estamos hablando de vestidos ni proyecciones de nada”, afirmó.
Cassina también destacó la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre las organizaciones que integran la comisión. “Redoblando los esfuerzos para seguir trabajando en conjunto en lo que se refiere a tripartita y teniendo una mirada macro de las complicaciones que estamos sufriendo la sociedad entera”, expresó.
La reunión dejó planteada una agenda centrada en la continuidad del diálogo entre los tres sectores, el seguimiento de la actividad y la búsqueda de herramientas que permitan acompañar nuevos proyectos de construcción en la provincia.