Agenda conjunta

Tras los Juegos Suramericanos, la construcción santafesina busca sostener el ritmo de actividad

La Comisión Tripartita de Trabajo analizó el escenario del sector de cara a los próximos meses. El Gobierno provincial, la Cámara de la Construcción y la UOCRA coincidieron en la necesidad de sostener la actividad ante la finalización de obras y la falta de nuevos proyectos.