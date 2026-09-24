La actividad industrial argentina volvió a mostrar señales de debilidad en agosto. El Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL cayó un 4,2% interanual en el mes, registrando el retroceso más pronunciado desde febrero pasado.
La industria profundiza su caída en agosto y surgen señales de una nueva fase recesiva
Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, la actividad fabril retrocedió un 4,2% interanual durante el octavo mes del año y acumula una baja del 1,2% en lo que va de 2026. Suben petróleo, siderurgia y alimentos, pero no compensan el desplome automotriz y de la metalmecánica.
Con este resultado, el balance de los primeros ocho meses de 2026 arroja una disminución acumulada del 1,2% frente al mismo período de 2025. Al analizar la dinámica de corto plazo ajustada por estacionalidad, la producción fabril retrocedió un 0,9% respecto de julio, encadenando su tercer mes consecutivo en terreno negativo.
Por su parte, la medición mensual con estacionalidad anotó una leve mejora del 0,9%, un dato que no alcanza a mejorar las expectativas para lo que viene.
El informe de FIEL -que dirige el economista Juan Luis Bour- destaca una profundización en la divergencia de ritmos de actividad entre las distintas ramas industriales. Mientras un reducido grupo de sectores logra sostener cifras positivas, las ramas vinculadas al consumo durable, la construcción y la inversión registran severas contracciones.
Los que amortiguan la caída
Refinación de petróleo (+9,1% acumulado): Encabeza el ranking de crecimiento industrial en el año. En agosto rozó niveles récord no vistos en casi dos décadas, igualando el volumen procesado en el mismo período de 2008 y ubicándose muy cerca de las marcas de 2007.
Industrias metálicas básicas (+5,6% acumulado): Mantiene una evolución positiva en los primeros ocho meses de 2026.
Alimentos y bebidas (+2,8% acumulado): Alcanzó en agosto el volumen de producción más elevado históricamente para dicho mes. El dinamismo respondió a incrementos en la elaboración de leche, aceites y faena porcina, que compensaron la retracción observada en la faena vacuna debido al ciclo de recomposición de rodeos.
Los rubros más golpeados
Industria automotriz (-17,4% acumulado): Representa el mayor aporte negativo a la contracción del indicador general. En agosto acumuló catorce meses ininterrumpidos de caída interanual. El sector enfrenta un contexto desafiante de menores ventas internas y exportaciones, condicionado además por cambios estructurales como la irrupción de marcas extrazona y el avance de vehículos electrificados.
Minerales no metálicos (-6,1% acumulado): Ocupó el tercer lugar entre las mayores caídas de agosto. La actividad se ve golpeada por el menor despacho de insumos para la construcción y un persistente pesimismo de los empresarios del sector respecto al horizonte cercano.
Metalmecánica (-3,3% acumulado): lideró las caídas interanuales durante agosto, arrastrada por la menor fabricación de maquinaria agrícola, autopartes y electrodomésticos durables.
Despachos de cigarrillos (-5,2% acumulado): mantienen un sesgo negativo en lo que va del año.
En un terreno intermedio, con bajas inferiores al promedio general, se posicionan los insumos químicos y plásticos (-0,7%), papel y celulosa (-0,8%) e insumos textiles (-0,9%).
Comportamiento según el tipo de bienes
El análisis según la tipología de bienes producidos evidencia que, en los primeros ocho meses de 2026, la totalidad de las categorías sufrió un deterioro en comparación con la dinámica observada hasta julio:
Bienes de consumo no durable (+1,8%): Continúan liderando la clasificación en terreno positivo y sostienen un nivel récord para el período enero-agosto, aunque recortaron su ritmo de expansión.
Bienes de uso intermedio (+0,5%): redujeron su contribución acumulada a un modesto avance.
Bienes de capital (-6,9%): Reflejan la retracción en la inversión en maquinaria y equipos.
Bienes de consumo durable (-9,4%): Registran la caída más acentuada por tipo de bien, en sintonía con la menor demanda de bienes para el hogar y vehículos.
El riesgo recesivo
El diagnóstico coyuntural de FIEL concluye con un tono de cautela y advertencia sobre los próximos meses. Las métricas del instituto indican que la fase de recuperación iniciada en noviembre de 2025 se habría interrumpido hacia abril de 2026.
Desde entonces, la producción fabril ha venido descendiendo a un ritmo que supera al registrado en la mitad de las fases recesivas de la industria observadas desde 1980.
Ante el claro debilitamiento de los indicadores de sostenibilidad registrado en agosto, FIEL advierte que la industria argentina estaría transitando formalmente hacia una nueva etapa de contracción cíclica.