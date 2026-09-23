El presidente de Argentina, Javier Milei, habló este miércoles al mediodía ante la Asamblea General de la ONU y se refirió a los temas propios de las Naciones Unidas y la discusión por las Islas Malvinas.
Javier Milei sobre inversiones: “Argentina es la nueva tierra prometida”
El presidente argentino habló con un medio nacional junto al ministro Caputo. Minutos antes se había presentado ante la Asamblea General de la ONU.
Respecto a la economía, dialogó minutos más tarde con un medio de comunicación argentino y dejó algunas citas de importancia. Estuvo acompañado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
“Argentina es la nueva tierra prometida”
Al ser consultados por TN respecto al diálogo con los inversionistas, Milei afirmó que “Argentina es la nueva tierra prometida” y luego bromeó con que “era el momento de que él trabaje”, en alusión a Caputo.
“Lo que más atrae es el presidente y las políticas que estamos llevando a cabo, es inversiones en la economía real, que eso es lo que el país necesita y el mundo”, declaró Caputo y sumó: “Hoy el mundo necesita todo lo que Argentina tiene ventaja comparativa, que es energía, minerales críticos, alimentos, talento humano”.
“Toto” continuó su respuesta: “Como decimos con el presidente, tenemos una suerte de cobertura de hedge natural (cobertura natural), porque si la situación mundial se pone aún más tensa, bueno, más van a demandar estas cosas”.
“Nadie quiere ver un shock externo, pero si eso pasara, estamos en en en en en la mejor posición y por eso hay tanto interés en venir a invertir en Argentina”, aclaró y luego completó: “Hay muchas cosas que van a venir que todavía no se saben, pero el nivel de inversiones en la economía real va a ser fenomenal”.
El discurso de Milei
El presidente Javier Milei brindó un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, a la que calificó de "inútil" y expresó que "solo sirve para alimentar a una casta de parásitos, disfrazados de burócratas bien intencionados".
"Los supuestos defensores de los Derechos Humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle. Votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África", denunció el mandatario.
Asimismo, reiteró el planteo por la soberanía por las Islas Malvinas, la que calificó como "causa nacional" y solicitó a Reino Unido la necesidad de retomar el diálogo para "reanudar las negociaciones" con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.
"Como si fuera poco, una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", precisó en torno a la ONU.
Para Milei, la causa de Malvinas es una prueba "de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".
"No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: pierde su autoridad. Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia", aseveró el libertario.
El Presidente también cuestionó a Reino Unido por realizar una interpretación "selectiva" del principio de libre determinación de las islas y pidió una explicación sobre la conciliación del criterio con los debates sobre autodeterminación existentes dentro de su propio territorio.
En otro pasaje del breve, pero duro discurso, Milei planteó: "Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva. La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto".