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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 23 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos permanecieron estables, mientras el blue y el MEP subieron durante la jornada de este miércoles.

Las tasas de interés son una de las variables que sigue de cerca el Gobierno.Las tasas de interés son una de las variables que sigue de cerca el Gobierno.
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El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,26% y finalizó en $1.538,64 y $1.539,39.

Así cerró el dólar

Banco Hipotecario se mantuvo en $1.487 para la compra y $1.534 para la venta, con un spread de $47. ICBC tampoco registró cambios y quedó en $1.475 y $1.535, con una diferencia de $60.

Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación permanecieron estables en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. En ambos casos, el spread fue de $50.

Banco Bica cerró sin variaciones en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambas puntas se ubicó en $55.

El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,26% y cerró en $1.538,64 para la compra y $1.539,39 para la venta. El spread fue de $0,75, con avances de $4,75 y $3,94 en cada punta frente a la referencia anterior.

DólarDólar

Dólar blue

El dólar blue avanzó 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una suba de $5 tanto en la compra como en la venta.

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