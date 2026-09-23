El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,26% y finalizó en $1.538,64 y $1.539,39.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 23 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos permanecieron estables, mientras el blue y el MEP subieron durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
Banco Hipotecario se mantuvo en $1.487 para la compra y $1.534 para la venta, con un spread de $47. ICBC tampoco registró cambios y quedó en $1.475 y $1.535, con una diferencia de $60.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación permanecieron estables en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. En ambos casos, el spread fue de $50.
Banco Bica cerró sin variaciones en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambas puntas se ubicó en $55.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,26% y cerró en $1.538,64 para la compra y $1.539,39 para la venta. El spread fue de $0,75, con avances de $4,75 y $3,94 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue avanzó 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una suba de $5 tanto en la compra como en la venta.