#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 23 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró la jornada con movimientos moderados: el blue se mantuvo estable, el MEP registró una baja y el Banco Nación no presentó cambios en su cotización.

El dólar cerró estable en los cinco bancos relevadosEl dólar cerró estable en los cinco bancos relevados
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El blue subió 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,12% y finalizó en $1.534,45 y $1.535,19.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 22 de septiembre

El Banco Nación permaneció estable en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. El spread fue de $50.

09:08 / Mié. 23.09.2026

Así cerró el dólar el martes

Así cerró el dólar
Referencia Compra Venta Variación Spread
Banco Hipotecario $1,487.00 $1,534.00 0.00% $47.00
ICBC $1,475.00 $1,535.00 0.00% $60.00
Banco Provincia de Buenos Aires $1,495.00 $1,535.00 0.00% $50.00
Banco Nación $1,495.00 $1,535.00 0.00% $50.00
Banco Bica $1,495.00 $1,540.00 0.00% $55.00
Dólar blue $1,535.00 $1,555.00 0.32% $20.00
Dólar MEP $1,534.45 $1,535.19 0.12% $0.74
Cotizaciones de cierre de mercado El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro