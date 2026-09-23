El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El blue subió 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,12% y finalizó en $1.534,45 y $1.535,19.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 23 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró la jornada con movimientos moderados: el blue se mantuvo estable, el MEP registró una baja y el Banco Nación no presentó cambios en su cotización.
El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados
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El Banco Nación permaneció estable en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. El spread fue de $50.
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