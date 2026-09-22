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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 22 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos permanecieron estables, mientras el blue y el MEP subieron durante la jornada de este martes.

Los cinco bancos relevados finalizaron la jornada cambiaria sin variaciones. Foto: ReutersLos cinco bancos relevados finalizaron la jornada cambiaria sin variaciones. Foto: Reuters
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El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El blue subió 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,12% y finalizó en $1.534,45 y $1.535,19.

Así cerró el dólar

Banco Hipotecario se mantuvo en $1.487 para la compra y $1.534 para la venta, con un spread de $47. ICBC tampoco registró cambios y quedó en $1.475 y $1.535, con una diferencia de $60.

Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación permanecieron estables en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. En ambos casos, el spread fue de $50.

Banco Bica cerró sin variaciones en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambas puntas se ubicó en $55.

El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.El dólar MEP avanzó 0,12% y terminó en $1.535,19 para la venta este martes.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,12% y cerró en $1.534,45 para la compra y $1.535,19 para la venta. El spread fue de $0,74, con avances de $3,01 y $1,84 en cada punta frente a la referencia anterior.

DólarEl dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.555 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue avanzó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una suba de $5 tanto en la compra como en la venta.

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