El dólar cerró con una suba y estabilidad en los bancos relevados. El blue terminó sin cambios en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,21% y finalizó en $1.534,43 y $1.535,16.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 21 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo una suba y estabilidad, el blue no cambió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
Banco Hipotecario subió 0,33% y cerró en $1.487 para la compra y $1.534 para la venta, con un spread de $47. La compra avanzó $3 y la venta, $5 frente al registro anterior.
ICBC se mantuvo estable en $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación no registraron cambios: ambos cerraron en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.
Banco Bica permaneció estable en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambas cotizaciones fue de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP retrocedió 0,21% y cerró en $1.534,43 para la compra y $1.535,16 para la venta. El spread fue de $0,73, con bajas de $2,06 y $3,16 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue finalizó sin cambios en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.