El dólar cerró la jornada con movimientos moderados. El blue se mantuvo estable en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,21% hasta $1.535,16.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 22 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró la jornada con movimientos moderados: el blue se mantuvo estable, el MEP registró una baja y el Banco Nación no presentó cambios en su cotización.
En el Banco Nación, el dólar cerró sin cambios en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.
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Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540
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