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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 22 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró la jornada con movimientos moderados: el blue se mantuvo estable, el MEP registró una baja y el Banco Nación no presentó cambios en su cotización.

El dólar blue cerró estable en $1.550 para la venta.El dólar blue cerró estable en $1.550 para la venta.
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El dólar cerró la jornada con movimientos moderados. El blue se mantuvo estable en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,21% hasta $1.535,16.

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Cotización del dólar en bancos

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Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535

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