ANSES informó quiénes tienen acreditado el pago según la terminación del DNI. Todas las prestaciones contempladas en el calendario cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%. Cómo consultar la fecha y el medio de cobro desde la web, mi ANSES o la aplicación.
ANSES: quiénes cobran este martes 22 de septiembre y cómo consultar la fecha de pago
Este martes 22 de septiembre comienza el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y de la Prestación por Desempleo. También continúa el cronograma de la Asignación por Embarazo.
ANSES: quiénes cobran este martes 22 de septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa este martes 22 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a septiembre.
Durante esta jornada comienza el cronograma para los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, mientras que también continúa el pago de la Asignación por Embarazo.
Además, inicia el calendario correspondiente a la Prestación por Desempleo.
Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del documento de identidad de cada titular.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Este martes 22 de septiembre cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en:
DNI terminados en 0
DNI terminados en 1
El cronograma continúa en las próximas jornadas de acuerdo con las terminaciones de documento establecidas por ANSES.
Asignación por Embarazo
También continúa este martes el calendario de la Asignación por Embarazo.
En este caso, corresponde el pago a las titulares cuyos documentos terminan en:
DNI terminado en 8
Prestación por Desempleo
Otra de las prestaciones que inicia su cronograma este martes es la Prestación por Desempleo.
Durante esta jornada cobran quienes tengan documentos terminados en:
DNI terminados en 0
DNI terminados en 1
Aumento por movilidad: qué porcentaje reciben las prestaciones
Las prestaciones incluidas en este calendario cuentan con el aumento correspondiente a la movilidad de septiembre.
Según informó ANSES, el incremento es del 2,11%.
El porcentaje se aplica a las prestaciones alcanzadas por el mecanismo de movilidad correspondiente a este período.
Por eso, para conocer el monto exacto que corresponde cobrar, cada beneficiario puede consultar su información personal a través de los canales oficiales del organismo.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES
Si no sabés cuándo cobrás o querés verificar dónde se realizará el pago, ANSES dispone de distintas alternativas de consulta.
1. Calendario de pagos
Una de las opciones es ingresar al sitio oficial de ANSES y consultar el Calendario de pagos, donde se puede verificar el cronograma de las distintas prestaciones.
2. Mi ANSES
También se puede realizar la consulta desde mi ANSES.
Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar:
Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
3. Aplicación mi ANSES
La consulta también puede hacerse desde la aplicación oficial mi ANSES.
Luego de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a:
Mis datos → Mis fechas de cobro.
Esta alternativa permite consultar la información de cobro desde el teléfono.
4. Atención Virtual
ANSES también ofrece la posibilidad de realizar consultas mediante Atención Virtual.
Para utilizar este canal es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar:
Iniciar atención.
De esta manera, quienes tengan dudas sobre el calendario pueden verificar directamente su situación particular y evitar trasladarse hasta una oficina del organismo solamente para consultar la fecha de pago.
Calendario de pagos: los datos clave de este martes
Para quienes necesitan saber rápidamente si tienen un pago previsto para este martes 22 de septiembre, estos son los datos principales:
Prestación DNI terminado en
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo 0 y 1
Asignación por Embarazo 8
Prestación por Desempleo 0 y 1
Todas estas prestaciones tienen incorporado el aumento por movilidad del 2,11% informado por ANSES para septiembre.
Antes de concurrir al banco o dirigirse a un cajero automático, se recomienda verificar la fecha y el medio de cobro correspondiente a cada titular mediante los canales oficiales del organismo.