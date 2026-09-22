De Santa Fe al mundo

Masa madre: un proyecto de investigación llegó a una final internacional y busca votos

Masas Madre a Medida, una idea-proyecto desarrollada por investigadores del Conicet-UNL, fue seleccionada entre 56 propuestas de 7 países. El objetivo excede el concurso (cuya votación está abierta al público): es una oportunidad para visibilizar esta investigación que se hace en Santa Fe.