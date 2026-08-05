Renata Reinheimer

Científica santafesina fue distinguida por ONU por su innovación para el agro: cultivos que rebrotan

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual premió a la investigadora como Mejor Emprendedora 2026. Fundó una startup de base tecnológica en Santa Fe, que se está probando en campo, capaz de obtener dos ciclos productivos con una única siembra y, al mismo tiempo, regenerar los suelos.