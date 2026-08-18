Joven santafesina

De mirar animales salvajes por TV a cumplir su sueño: estudió Biodiversidad y trabaja en Sudáfrica

Victoria Rosso tiene 26 años y se recibió en la UNL en junio. Menos de un mes después viajó a Sudáfrica para comenzar una experiencia que reúne la pasión que la acompañó desde niña: conocer, cuidar y aprender de los animales salvajes.