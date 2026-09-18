La producción manufacturera santafesina tuvo en julio una caída del 2,9% - la tercera retracción interanual consecutiva – y acumula un retroceso del 3,5% en los primeros siete meses del año, de acuerdo con los datos publicados por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) que identifica la persistente baja demanda interna, el incremento de costos y el comercio desleal como las principales causas del mal desempeño.
La industria santafesina volvió a caer en julio y acumula una retracción de 3,5 % en 7 meses
La baja demanda interna, aumento de los costos y comercio desleal son identificados como las principales causas del retroceso, según la Federación Industrial de Santa Fe.
En el mes de julio hubo sectores que tuvieron niveles de actividad como la producción de acero (+27,1%) y el procesamiento de porotos de soja (+9,7%) que alternaron con otros con pronunciadas bajas como la industria metalúrgica (-25,1%) y la faena bovina (-6,5%). Del total de las ramas industriales analizadas, el 66% registraron una disminución interanual de su nivel de producción.
Un sector decisivo de la actividad manufacturera santafesina con peso decisivo en la economía de la provincia, en particular en el interior santafesino donde en muchas localidades son la más importante sino la única fuente de trabajo de la localidad o la región ha sufrido retrocesos catastróficos: la Maquinaria agropecuaria se retrajo 46,5%, por lejos la peor caída del año y acumula 9 meses consecutivos de retrocesos de dos dígitos.
Con estos datos, de acuerdo con el informe de Fisfe el índice de producción industrial del mes de julio de 2026 se ubicó un 1,0% por debajo del registro de julio de 2023, siendo un 13,4% inferior respecto de julio de 2022; al tiempo que reitera su preocupación por el estancamiento de los créditos en pesos para el sector productivo, que además tiene tasas reales positivas impagables, y advierte sobre la “elevada ratio de irregularidad del crédito de las empresas”.
Las ramas de actividad que crecieron en julio fueron Industria siderúrgica (+27,2%), Papel y productos papel (+12,7%), Molienda de oleaginosas (+9,7%), Maquinaria de uso general (+4,8%), Edición e impresión (+3,3%), Productos lácteos (+2,4%), Fiambres y embutidos (+1,9%) y Autopartes (+0,3%).
En tanto cayeron Manufacturas de plástico (-2,8%), Productos metálicos para uso estructural (-3,9%), Carrocerías-remolques (-4,0%), Carne vacuna (-6,5%), Molienda de cereales (-6,8%), Maquinaria de uso especial (-7,0%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-11,9%), Muebles y colchones (-12,2%), Prendas de vestir (-14,4%), Vehículos automotores (-38,0%) y Maquinaria agropecuaria (-46,5%).
Finalmente, en base a los datos que proporciona mensualmente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde diciembre de 2023 en la industria santafesina la cantidad de empleadores asegurados disminuyó en 484 firmas y los trabajadores en 11.496, lo que representa una disminución del 8,2% y 8,3% respectivamente.