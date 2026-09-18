Maquinaria agropecuaria se retrajo 46,5%

La industria santafesina volvió a caer en julio y acumula una retracción de 3,5 % en 7 meses

La baja demanda interna, aumento de los costos y comercio desleal son identificados como las principales causas del retroceso, según la Federación Industrial de Santa Fe.