La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) propuso al Gobierno nacional una serie de medidas para aliviar la situación del sector, especialmente la de las pequeñas y medianas empresas, afectadas por la caída de la actividad económica, la presión impositiva, los costos energéticos y las dificultades de financiamiento.
La UIA sugirió al gobierno medidas para aliviar la crisis de las pymes
Los representantes de distintos sectores y regiones expresaron su preocupación por la falta de recuperación de la actividad.
“Los representantes de distintos sectores y regiones de la industria expresaron su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y la persistencia de costos que reducen la competitividad de la producción”, señaló la entidad en un comunicado de prensa, en un contexto en el que la actividad cayó un 4,9% en julio.
Ante la prolongada caída de la actividad industrial, la UIA envió a la Subsecretaría PyME un documento con propuestas para mitigar las dificultades de las pymes, elaborado a partir de relevamientos de su Centro de Estudios sobre actividad, morosidad y empleo.
Entre las medidas para reducir la presión fiscal se incluyen suspender los embargos durante 180 días, permitir la migración entre planes de pago, bajar la tasa de financiación de ARCA para pymes, diferir por 180 días los vencimientos del IVA en actividades estacionales, anualizar las cargas sociales y postergar las contribuciones patronales de las economías regionales. También se propone agilizar la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.
En materia energética, los usuarios categorizados como Grandes Usuarios de la Distribuidora recibieron facturas con aumentos de entre el 90% y el 100% en el costo básico. Como resultado, el importe duplicó el del mes anterior y casi triplicó el de dos meses atrás. Por ello, la UIA propone al Gobierno nacional habilitar el pago en cuotas y prorratear los vencimientos, como ya hicieron Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
Por último, la UIA pidió limitar la carga tributaria sobre el crédito productivo y eliminar los impuestos aplicados a las operaciones de refinanciación de pasivos. Según la entidad, el IVA nacional, Ingresos Brutos y Sellos provinciales, y la creciente cantidad de tasas municipales elevan en promedio más de un 18% el costo financiero del crédito. Así, una TNA de referencia del 35% se convierte en un CFT del 41,4%, unos 6,4 puntos porcentuales adicionales. Este sobrecosto restringe aún más el acceso al financiamiento en un país donde el crédito bancario representa apenas el 12% del PBI, frente a un promedio regional cercano al 60%.
El martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la utilización de la capacidad instalada de la industria fue de 58,2% en julio, lo que significó una caída frente al mismo mes de 2025. En la comparación interanual presentó una merma de 0,2 puntos porcentuales. Con la medición de los primeros siete meses, el indicador continúa sin poder alcanzar y/o superar el nivel de 60% de utilización de la capacidad instalada. Hay que remontarse a octubre de 2025, cuando alcanzó una Utilización de la Capacidad Instalada del 60,9%.