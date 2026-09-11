La provincia de Santa Fe tenía en el mes de junio de 2026 un total de 503.800 trabajadores privados registrados, lo que representan 8.000 empleos menos que en diciembre de 2025 y 1.900 menos que en mayo de 2026, donde había 505.700, de acuerdo con la información publicada por la secretaria de Trabajo de Nación en base a los datos proporcionados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Santa Fe perdió 8 mil empleos registrados en el primer semestre
Son casi 20 mil menos desde diciembre de 2023. Entre mayo y junio de 2026 se destruyeron 1.900 empleos privados en la provincia. El empleo privado registrado nacional lleva 13 meses consecutivos de caídas.
La destrucción de trabajo registrado viene manteniéndose constante desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 cuando el SIPA contaba en la provincia un total de 523.700 empleos registrados, que tuvo una importante caída en 2024 de la que no se recuperó en 2025 pero que se mantuvo amesetada hasta diciembre de ese año cuando el proceso de pérdida de empleos retornó con fuerza.
En comparación con el mes anterior, nueve de las veinticuatro provincias registraron un aumento del empleo, una se mantuvo estable, y en catorce se observó una contracción: Neuquén (+0,8%), Santa Cruz (+0,8%), Catamarca (+0,8%) y La Pampa (+0,3%) son las que mostraron mejor comportamiento mientras que hubo perdidas en Tierra del Fuego (-1,3%), La Rioja (-1,0%), Santiago del Estero (-1,0%) y San Juan (-0,4%).
En términos interanuales, tres jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y veintiuna mostraron variaciones negativas: las provincias que crecieron fueron Neuquén (+5,2%), Río Negro (+3,6%) y San Juan (+1,4%). Por el contrario, las mayores caídas se concentraron principalmente en las provincias de Tierra del Fuego (-13,1%), Misiones (-5,7%), Formosa (-5,1%), Corrientes (- 4,2%), Chaco (-3,8%) y Mendoza (-3,8%).
A nivel nacional, en tanto, en junio se perdieron 12.600 empleos registrados formales respecto al mes anterior y acumulan desde la asunción del gobierno nacional un total de 354.128 empleos, siendo la contrataca el crecimiento en ese período el crecimiento de los monotributistas que sumaron 169.026 (+8,3%) nuevos inscriptos.
El empleo privado registrado nacional lleva 13 meses consecutivos de caídas, siendo los dos sectores más afectados la industria que lleva 20 meses de retrocesos consecutivos (-52.553 empleos en el último año) y el comercio con 13 (-39.757 mil empleos en un año). La construcción se mantiene estancada desde principios de 2025 tras una fuerte pérdida de empleos en 2024, mientras que aumentaron los sectores de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+1,0%); Pesca (+0,3%); Suministro de electricidad, gas y agua (+0,2%), y Servicios comunitarios, sociales y personales (+0,1%).
De los empleos registrados perdidos en junio contra mayo, 6.261 corresponden al sector privado, 5.127 al sector público y 872 a trabajadores de casas particulares; en tanto desde diciembre de 2023 el sector privado tiene 246.312 empleos menos, el público 87.626 y casas particulares 20.187 menos.