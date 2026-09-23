Mientras avanza la informalidad

Cada vez lleva más tiempo volver a conseguir trabajo en la Argentina

La proporción de desocupados que busca empleo desde hace más de seis meses subió del 38,1% en 2024 al 41,4% en 2025 y al 45,4% este año. El fenómeno ocurre junto a otros cambios en el mercado laboral: no crece el trabajo formal, mientras avanza el cuentapropismo, con mayor participación de mujeres adultas.