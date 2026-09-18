Crecimiento desigual

Las exportaciones de Argentina vuelan, pero el mercado interno sigue esperando el despegue

El superávit comercial alcanzó US$18.249 millones con las exportaciones creciendo 21,4% hasta agosto, pero el PBI cayó 0,6% frente al primer trimestre del año. El crecimiento se concentra cada vez más en sectores exportadores. Consumo privado, inversión se mostraron a la baja. Las importaciones de bienes de capital no levantan.