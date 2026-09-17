El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el informe "Mercado de trabajo" con los datos del segundo trimestre de 2026 para los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Mercado laboral
El INDEC informó que el desempleo fue del 7,9% en el segundo trimestre de 2026
Las cifras oficiales muestran un leve avance en la falta de empleo en los principales aglomerados urbanos.
El informe oficial sobre el mercado laboral exhibe un nuevo incremento en la falta de trabajo, afectando a los aglomerados relevados en todo el territorio.
Los números suministrados por el organismo estadístico oficial revelan un incremento en la desocupación que se ubicó en un 7,9%, avanzando 0,1 puntos intertrimestral y 0,3 en la medición contra igual período de un año atrás.
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