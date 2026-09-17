Fondos de Asistencia Laboral: cómo funcionará el nuevo sistema para pagar indemnizaciones

La entrada en vigencia del régimen fue prorrogada al 1° de noviembre de 2026.

La cobertura está limitada a trabajadores registrados

Mirá también

Cómo leer el nuevo recibo de sueldo: qué significa cada dato y qué conviene revisar todos los meses

Mirá también

La negociación de salarios mínimos de convenio y su impacto en la informalidad

Mirá también

El nuevo sistema de indemnizaciones por despido, bajo la lupa de un economista santafesino

Mirá también

El Gobierno reglamentó el fondo para financiar indemnizaciones laborales