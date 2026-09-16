El Índice del Costo de la Construcción (ICC) difundido este miércoles por el INDEC aumentó 2,5% en agosto en el Gran Buenos Aires, acumuló 22% desde enero y quedó 33,2% por encima del mismo mes de 2025. El mismo día, el IPEC mostró una dinámica similar, aunque de menor magnitud, en los principales aglomerados santafesinos: 1,7% mensual en Gran Santa Fe y 1,6% en Gran Rosario.
El costo de la construcción se mantuvo al alza pese al enfriamiento general del sector
Aumentó 2,5% según el INDEC y 1,7% según el IPEC. La tensión convive con una actividad nacional que cayó en julio, menor consumo de materiales y proveedores trabajando por debajo de sus niveles de un año atrás.
Las mediciones no son directamente equiparables. El INDEC releva el costo de edificios residenciales privados en Capital Federal y 24 partidos bonaerenses y excluye, entre otros componentes, IVA y terreno; el IPEC calcula una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 metros cuadrados e incorpora IVA. Pero las dos estadísticas permiten observar una misma tensión: el enfriamiento de la actividad todavía no produce una baja general de los costos.
El valor del metro cuadrado
En Gran Santa Fe, el costo de esa vivienda tipo alcanzó en agosto $1.014.002 por metro cuadrado. En Gran Rosario llegó a $1.001.053. Un año antes se ubicaban, respectivamente, en $803.310 y $800.800.
En términos interanuales, el índice provincial aumentó 26,2% en Gran Santa Fe y 25% en Gran Rosario; desde diciembre, acumuló 18,2% y 17,6%.
La composición difiere del dato porteño. En Santa Fe, los materiales subieron 1,8% mensual, la mano de obra 1,9% y los gastos generales 0,6%. En Rosario, materiales avanzaron 1,3%, salarios 1,9% y gastos generales 2%.
El IPEC explicó que el componente laboral incorporó el aumento de 1,9% establecido por el acuerdo de la UOCRA. En materiales, Gran Santa Fe mostró aumentos fuertes en grifería, 7,9%; revoques finos, 5,7%; cementos, 4,2%; y ladrillos, 3,8%. En Rosario se destacaron maderas, con 4,5%; revoques finos, 3,1%; y artefactos de gas, también 3,1%.
Diferencias entre distritos
En el Gran Buenos Aires, el aumento del costo estuvo mucho más concentrado en el trabajo. La mano de obra subió 3,2% mensual y 40,7% interanual, contra 1,7% y 24,7% de los materiales. De los 2,49 puntos que avanzó el índice general, 1,55 puntos provinieron del componente laboral.
En los dos aglomerados santafesinos la relación anual es distinta. La mano de obra aumentó 22,8%, por debajo de los materiales en Gran Santa Fe, que avanzaron 26,3%, y cerca del 24,1% registrado en Rosario.
El componente que sobresale localmente es otro: los gastos generales acumulan casi 40% de aumento interanual, tanto en Gran Santa Fe como en Gran Rosario.
La comparación requiere cautela metodológica, pero evidencia que el costo no responde a un único factor: salarios, tarifas, alquileres de equipos y determinados materiales siguen reajustándose aun cuando la demanda física perdió fuerza.
Caída en el nivel de actividad
La contracara está en el nivel de actividad. En julio, último mes informado por el INDEC, el indicador sintético de la construcción cayó 4,5% interanual y 4,6% desestacionalizado frente a junio, aunque todavía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros siete meses.
Los insumos mostraron una retracción mucho más extendida. El consumo de asfalto bajó 23,1%; yeso, 21,2%; ladrillos huecos, 12,9%; hormigón elaborado, 9,5%; cemento portland, 8,1%; y pisos y revestimientos cerámicos, 6,9%.
La señal llegó también a las plantas que abastecen esas obras. Los productos minerales no metálicos —donde se agrupan cemento, vidrio, cal, yeso y otros materiales— utilizaron en julio apenas 48,6% de su capacidad instalada, contra 57,1% un año antes. El INDEC atribuyó esa reducción precisamente a una menor elaboración de vidrio, cemento y otros productos destinados a la construcción.
El único contrapunto sigue apareciendo en los indicadores que anticipan potenciales obras. La superficie autorizada por permisos había aumentado 31,6% interanual en junio, hasta 1,57 millones de metros cuadrados, y acumulaba una mejora de 8,9% en el semestre.
Pero permiso no significa ejecución inmediata. Las propias constructoras mantenían expectativas cautas para agosto-octubre: en obra privada solo 10,6% esperaba un aumento de actividad, mientras 14,4% proyectaba una baja; entre quienes trabajan principalmente en obra pública, 25,8% anticipaba una contracción.