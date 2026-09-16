Informe de la UART

Santa Fe bate su récord histórico de litigiosidad laboral en un escenario nacional conflictivo

En agosto ingresaron 2.731 demandas en la provincia, desplazando a CABA al tercer lugar por segundo mes consecutivo. A nivel país ya se promedian más de 11.400 causas mensuales, configurando un contraste paradójico frente al descenso continuo de los accidentes de trabajo.